''О, боже мой! Опра!'': Мери Лосън помислила поканата за книжния клуб на Уинфри за измама (видео)

Новият избор на книжния клуб на Опра Уинфри е Solace in Winter („Утеха през зимата“) на канадската писателка Мери Лосън, съобщава Асошиейтед прес. Когато телевизионната водеща се обадила лично, за да ѝ съобщи новината, авторката първоначално помислила, че става дума за измама.

„Това истина ли е?“, попитала Лосън. След утвърдителния отговор разпознала гласа отсреща и възкликнала: „О, боже мой! Опра!“.

Романът, излязъл ден преди обявяването на избора, отвежда читателите в малка канадска общност в края на 60-те години на XX век. Животът на местните се променя с пристигането на млад американец, преминал границата, за да избегне мобилизацията за войната във Виетнам.

Уинфри определя книгата като „прекрасно написана и дълбоко трогателна“. Според нея историята напомня, че дори в най-самотните моменти неочакваните срещи и човешките връзки могат да помогнат за преодоляването на стари травми и да променят живота ни.

Мери Лосън е позната с дебютния си роман „Езерото на гарваните“ (Crow Lake), получил редица отличия. Него тя пише, когато е на 55 години. Други две нейни книги — The Other Side of the Bridge („Другата страна на моста“) и A Town Called Solace („Град на утехата“) — са включвани в дългия списък за наградата „Букър“.

Разговорът на Уинфри с писателката е достъпен в канала на водещата в YouTube и в други платформи за видеоподкасти. Можете да го видите тук:





Следете новините ни в :