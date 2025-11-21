Новогодишният музикален фестивал се открива с ''Риголето'' в зала 1 на НДК

С впечатляващия спектакъл „Риголето“ се открива 39-ия Новогодишен музикален фестивал. Грандиозната продукция ще бъде представена за първи път на софийска сцена.
Творбата на Джузепе Верди е една от най-вълнуващите премиери на най-старата опера извън столицата – Старозагорската, която отбелязва своя 100-годишен юбилей.
Новата сценична продукция на "Риголето" е събрала елитен международен екип с участието на световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография.
Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство, спектакълът вече 174 години присъства в оперните афиши и гастролира триумфално по оперните сцени. В главните роли са: световно признатият баритон Кирил Манолов - в ролята на Риголето, Емилия Терзиева (Джилда), Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Даниела Дякова (Мадалена), Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев (Борса), Александър Марулев (Монтероне). Участват хорът и оркестърът на Държавната опера – Стара Загора. Хормайстори: Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор е Паулина Захариева.
Операта „Риголето“ ще можете да видите на 17 декември от 19.00 часа в Зала 1 на НДК.
Новогодишният музикален фестивал се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС
Син преби майка си и й се закани с убийство