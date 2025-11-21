Новогодишният музикален фестивал се открива с ''Риголето'' в зала 1 на НДК

С впечатляващия спектакъл „Риголето“ се открива 39-ия Новогодишен музикален фестивал. Грандиозната продукция ще бъде представена за първи път на софийска сцена.

Творбата на Джузепе Верди е една от най-вълнуващите премиери на най-старата опера извън столицата – Старозагорската, която отбелязва своя 100-годишен юбилей.

Новата сценична продукция на "Риголето" е събрала елитен международен екип с участието на световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография.

Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство, спектакълът вече 174 години присъства в оперните афиши и гастролира триумфално по оперните сцени. В главните роли са: световно признатият баритон Кирил Манолов - в ролята на Риголето, Емилия Терзиева (Джилда), Рейналдо Дроз (Херцогът на Мантуа), Даниела Дякова (Мадалена), Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев (Борса), Александър Марулев (Монтероне). Участват хорът и оркестърът на Държавната опера – Стара Загора. Хормайстори: Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор е Паулина Захариева.

Операта „Риголето“ ще можете да видите на 17 декември от 19.00 часа в Зала 1 на НДК.

Новогодишният музикален фестивал се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.