Новият проект на Стефан Командарев е селектиран на Berlinale Co-Production Market

"Блокова вселена" - най-новият проект на Стефан Командарев, който е един от най-успешните съвременни български филмови режисьори, е сред 35-те селектирани на най-важния световен форум за филмови копродукции в Европа Berlinale Co-Production Market. "Блокова вселена" е по сценарий на Павла Котова и Стефан Командарев и се случва със съдействието на ЦСМП-София (Бърза помощ), Национален филмов център (развитие) и Mediterranean Film Institute.

Всяка година кандидатите са стотици, селекцията продължава няколко месеца, а избраните са малко. "За нас това е огромно признание за качествата на проекта, което ще отвори още врати за успешната му реализация като европейска копродукция. Проектът е създаден с усилията и таланта на Ралица Големанова и Павла Котова. Специална благодарност на Мартина Блейс и нейния екип за селекцията и ангажираността им с "Блокова вселена". Благодаря на нашите немски копродуценти от 42film GmbH за лоялността и приятелството! Подкрепата на спешните медици от ЦСМП – София в проучванията беше безценна за нас!" споделя Стефан Командарев.

Припомняме, че през месец март 2024 г. започнаха снимките и на новия филм на режисьора "Made in EU". Сюжетът на продукцията разказва за шивачка в малък град и нейния син по време на пандемията от Ковид 19, разказват от екипа. През октомври "Made in EU" получи една от десетте основни награди на форума за проекти в постпродукция (work in progress) European Work in Progress – EWIP.