Нов симфоничен оркестър кани на осмото издание на фестивал ''Царско село''

Осмото издание на фестивала "Царско село" ще бъде между 20 и 30 септември. Генезисът на фестивала е в „Международната диригентска академия и фестивал“, която ежегодно се провеждаше от 2003 до 2020 година, когато Ковид кризата прекъсна инициативата.
Но фестивалната част продължи и това е осмото поредно издание, което се провежда в подножието на Витоша, в комплекс „Царско село“.
Осигурените автобуси дават възможност на жителите на Бистрица, Симеоново, Драгалевци и публиката от центъра на София да имат възможността да чуят в нестандартна обстановка много и красива музика.
На 22 септември, понеделник, от 18.30 часа струнен квартет от Нов симфоничен оркестър ще представи музика от Хайдн и Бородин.
На 24 септември, сряда, от 18.30 часа струнен квартет „КласикАрт“ с участието на кларинетиста Явор Добрев и валдхорниста Михаил Михайлов представят Струнен квартет №3 /“Старобългарски“/ от Марин Големинов и Моцарт - Валдхорнов и Кларинетен квинтети.
И за финал традиционното за фестивалa гостуване на чужд състав, този път от Франция. На 30 септември, вторник от 18.30 часа ще чуем музика от Шуберт и Бела Барток в изпълнение на квартет „Заид“.
