Нов дързък графит на Банкси ще бъде премахнат от стената на съд в Лондон

OFFNews 09 септември 2025 в 13:05 902 1
Бански

Снимка Интернет
Бански

Нов графит на загадъчния уличен художник Банкси, изобразяващ съдия, който удря невъоръжен протестиращ със съдийско чукче, ще бъде премахнат от фасадата на съд в Лондон, съобщи АП.

Стенописът се появи в понеделник и представя протестиращ, паднал на земята и държащ плакат, покрит с кръв, докато съдия с традиционна перука и черна тога замахва срещу него с чукче. Банкси публикува снимка на творбата в Инстаграм – неговият обичаен начин за потвърждаване на автентичността. Публикацията е озаглавена „Кралски съдилища. Лондон“.

Още същия ден произведението беше покрито с черен найлон и оградено с метални бариери, а мястото се охраняваше от двама полицаи и камера за наблюдение.

Властите обявиха, че графитът ще бъде премахнат, тъй като сградата в стил викториански неоготически ренесанс е на 143 години и има статут на паметник на културата. „Кралският съд е защитен обект и сме длъжни да запазим оригиналния му характер“, се казва в официалното изявление.

Въпреки че творбата на Банкси не е насочена към конкретна кауза или събитие, активисти я свързаха със забраната на групата Palestine Action от британското правителство. В събота близо 900 души бяха арестувани по време на протест в Лондон срещу решението.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -6200

    1

    Gunteer

    09.09 2025 в 14:04

    -0
    +0
    И добре, че ще бъде премахнат. Какво иска да каже? Че във Великобритания системата е репресивна? Да дойде в България, където престъпниците са по улиците необезпокоявани и да маца такива неща, колкото си иска.
     
    X

    Как плащаме двойно за извозването на боклука