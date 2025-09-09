Нов дързък графит на Банкси ще бъде премахнат от стената на съд в Лондон

Нов графит на загадъчния уличен художник Банкси, изобразяващ съдия, който удря невъоръжен протестиращ със съдийско чукче, ще бъде премахнат от фасадата на съд в Лондон, съобщи АП.

Стенописът се появи в понеделник и представя протестиращ, паднал на земята и държащ плакат, покрит с кръв, докато съдия с традиционна перука и черна тога замахва срещу него с чукче. Банкси публикува снимка на творбата в Инстаграм – неговият обичаен начин за потвърждаване на автентичността. Публикацията е озаглавена „Кралски съдилища. Лондон“.

Още същия ден произведението беше покрито с черен найлон и оградено с метални бариери, а мястото се охраняваше от двама полицаи и камера за наблюдение.

Властите обявиха, че графитът ще бъде премахнат, тъй като сградата в стил викториански неоготически ренесанс е на 143 години и има статут на паметник на културата. „Кралският съд е защитен обект и сме длъжни да запазим оригиналния му характер“, се казва в официалното изявление.

Въпреки че творбата на Банкси не е насочена към конкретна кауза или събитие, активисти я свързаха със забраната на групата Palestine Action от британското правителство. В събота близо 900 души бяха арестувани по време на протест в Лондон срещу решението.