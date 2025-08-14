Най-големият музей за имерсивно изкуство идва у нас

MINA (Мuseum of Immersive New Art), част от глобалния Immersive Center Alliance (ICA), отваря врати на 29 август в Сердика център в София, с програма от международно признати имерсивни преживявания. Програмата включва оригинални продукции, създадени от MINA Creative Studio – някои от които са лицензирани и за други места по света, като например изложбата „Динозаври“, представена в Theater of Light в Дъблин, съобщава БТА.

Имерсивното изкуство е художествена форма, която потапя публиката в интерактивна, многосетивна среда, превръщайки я в активен участник, а не само в наблюдател. Това се случва чрез комбинация от декори, прожекции, звук, светлина, виртуална или добавена реалност, интерактивни обекти и участие на актьори или водачи.

Визуалното приключение ще представи емблематично изкуство, науката и древната история чрез 360-градусови прожекции, оригинални саундтраци и 3D среда. Посетителите ще могат да видят:

1. „Ван Гог – в света на един от най-емблематичните художници в света“ представя великия художник чрез 360-градусови прожекции и оригинален звуков дизайн. Повече от 80 произведения на изкуството – включително „Звездна нощ“, „Ириси“, „Автопортрет“, се разгръщат около зрителя, разкривайки красотата, тревогата и гения на Ван Гог. Шоуто е вдъхновено от писмата на художника до неговия брат Тео и предлага личен, емоционален поглед към мислите и мечтите му.

2. „Динозаври – имерсивно пътешествие в праисторическия свят“, с анимации и 3D среди, отвежда на визуално пътешествие през цялата мезозойска ера – триас, юра и креда – върху площ от 400 квадратни метра, с 360-градусови прожекции върху всички повърхности на залата. В четири отделни части – „Пробуждане“, „Експлозия на живота“, „Дълбините на водите“ и „Праисторическото царство“, се срещат над 30 вида динозаври и морски влечуги. „Ще преживеем вълнуващ момент от живота на динозавърско семейство и ще видим излюпването на малко Пахицефалозавърче („гущер с дебела глава“). Шоуто включва образователно съдържание, разказано с топъл глас, в синхрон с музика и звукови ефекти. Подходящо за деца и възрастни, преживяването предлага уникален начин да открием историята на Земята и света на динозаврите“, разказват от MINA.

3. „Древен Египет – под погледа на боговете“ е пътешествие из митологията на Древен Египет. Разказана през очите на мъдрата котка Миу, историята превежда през легендите, боговете, мистериите и ритуалите на една древна цивилизация. Части от технологично представеното шоу включват „Анубис и отвъдният свят“, „Прегръдката на Нут“, „Слънчевата ладия“, „Закрилата на Бастет“.

MINA ще работи от сряда до неделя. Билетите за деца до 3 г. са безплатни, за деца над 3 г., ученици, студенти и пенсионери - 10 €, за възрастни - 12 €, а семейните (2 възрастни + 2 деца) - 40 €. Билети могат да се закупят онлайн или на място.