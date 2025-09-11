Моят дом е там където е кучето ми - фотографът Веселин Боришев в студиото на OFFNews

Аз съм на 58 години и ми липсват ми две неща - времето и парите, но преди всичко времето. Бих направил и 17 изложби, но нямам време. Това казва фотографът Веселин Боришев в разговор със Светослав Метанов в студиото на OFFNews.

Само след броени дни, на 16 септември от 19 часа в Culture Lab край Сточна гара в София той ще открие не една, а цели 7 свои тематични изложби под мотото "Месец на фотографията на Веселин Боришев".

Основната изложба се нарича "Дом, сладък дом" и е финансирана от Национален фонд "Култура".

"Всичките тези снимки ги обединявам аз. Това е моята идея за дом. Аз нямам дом. Живея по квартири, които непрекъснато се сменят. Пренасям багажи. Моят дом е там, където е кучето ми", казва той.

Боришев обяснява, че и седемте изложби са направени на различен вид носител.

"Едната е 30-годишна. Това е класическа сребърно-желатинова фотография. Това рядко може да се види, защото е и скъпо, и трудоемко. Тази изложба съм я кръстил "Неомърсен", защото това са първите ми фотографски опити от преди 30 и няколко години", казва фотографът.

Той е започнал да снима на 27-годишна възраст, което е доста късно.

"Преди това в медиите съм бил почти всичко, включително и репортер. Не лош репортер бях, между другото. На нивото на съвременната журналистика, ако седна да напиша една информация, ще ги отвея 90 процента от репортерите", не скромничи Боришев.

Според него сега е лесно да си фотограф.

"Сега има Гугъл, сега има огромно количество информация и ако си средно грамотен може да събереш парченца оттук и оттам. Аз съм се обучавал сам и от киното. Тогава съзнанието ми беше тотално изчистено, основно от липса на информация. Затова и изложбата се нарича "Неомърсен". Това е теорията за девствения ум - когато не си задръстен от информация, нещата се получават", обяснява той.

Според Боришев, който от 31 години снима за медии, фотожурналистиката не пречи на фотографското изкуство.

"Абсолютно различни губернии са. Двете винаги се допълват. Чисто политически нещата така се случиха, че аз не смятам, че през последните 5 години има фотожурналистика в България. Първо, защото почти няма журналистика и второ - защото няма политика", добавя той.

