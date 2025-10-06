Млади артисти оживиха културно пространство с картини, музика и поезия

Посетители препълниха този уикенд пространството за съвременно изкуство "One Gallery" в София, за да се насладят на младежко събитие с картини, музика, литература и експериментални формати. Мултидисциплинарната изложба "Там, където ме няма" беше организирана от студентката по комуникационен мениджмънт Рая Стоянова и нейната "платформа за млади творци" - Synesthesia 888.

На събитието бяха изложени картините на Рая и нейната приятелка Гери, а програмата включваше рецитиране на поезия и живи изпълнения на авторски песни и кавъри на младежката банда "Groove City Collective" и на певицата от десетия сезон на "Гласът на България" Елена Попова. Водеща беше актрисата Нелина Михайлова, част от трупата на Драматично-куклен театър "Иван Димов" - Хасково.

На събитието беше представен и сборникът с произведения на Рая Стоянова "Непознатата Аз", а на втория етаж посетителите успяха да се срещнат с Полимира Николова, авторката на романа "Сърцето се бунтува", издаден със съдействието на "Елестра ЕООД".

Гостите на събитието получиха специални подаръци на входа, както и възможност да поговорят с младите таланти.