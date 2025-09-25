Култовият ''Полет над кукувиче гнездо'' става на 50, излиза в супер качество

Легендарният филм на Милош Форман „Полет над кукувиче гнездо“ ще излезе в 4K резолюция по повод 50-годишнината си, съобщи ЮПИ.

Компанията Discovery Home Entertainment обяви, че подобрената версия на култовата лента ще бъде налична от 11 ноември тази година. Освен в 4K, филмът ще се предлага и на Blu-ray и в дигитален формат.

В киното „4K“ означава резолюция на картината, приблизително четири пъти по-голяма от стандартната Full HD (1920×1080). Това е първият път, когато „Полет над кукувиче гнездо“ се преобразува в 4K.

Филмът спечели пет награди „Оскар“ на 48-ата церемония през 1976 г., включително за най-добър филм, най-добър режисьор (Милош Форман), най-добър актьор (Джак Никълсън), най-добра актриса (Луиз Флечър) и най-добър адаптиран сценарий (Лорънс Хаубън и Бо Голдман). Това го прави едва вторият филм в историята след „Това се случи една нощ“ от 1934 г., който печели „Оскар“ в петте основни категории, известни като „Голямата петорка“.

Джак Никълсън играе пациент в психиатрична болница, който се бунтува срещу установения ред, а Луиз Флечър, починала през 2022 г., е неговата заклета врагиня – сестра Милдред Рачет. Продуценти са Майкъл Дъглас и Сол Зейнтс.

Изданието за 50-годишнината ще включва бонус материали с Джак Никълсън и Дани ДеВито, както и досега непоказвано архивно съдържание.