Костюми на Джони Деп, Кейт Бланшет и Кейт Уинслет на търг в Лондон

Костюми от филми и телевизионни продукции, носени от актьори като Джони Деп, Кейт Бланшет и Кейт Уинслет, ще бъдат показани в изложба в Лондон, преди да бъдат предложени на търг следващата седмица, съобщи Би Си Си.

Костюмът, за който се очаква да бъде платена най-висока цена - около 45 000 британски лири, е от началото на 19-и век и е носен от Деп като Икабод Крейн в края на филма "Слийпи Холоу" (1999).

Търгът, който ще бъде организиран на 25 ноември от "Кери Тейлър окшънс", включва съкровища от архивите на "Коспроп" (Cosprop) - компания за костюми, основана от дизайнера и носител на "Оскар" Джон Брайт.

Костюмите, които ще бъдат предложени на търга, са носени от актьори като Бет Дейвис, Ава Гарднър, Елизабет Тейлър, Маги Смит, Хийт Леджър. Други са били показани в телевизионни сериали като "Остри козирки" и "Джентълменът Джак".

Те са сред повече от 70 костюма от филми и телевизионни продукции, които ще бъдат предложени за продан. Приходите от търга ще бъдат дарени на фондация "Брайт" - благотворителна организация, чиято цел е да отвори света на киното за младите хора.