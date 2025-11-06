Когато храмът става сцена: ''Пилекадоне'' и Стефани Кръстева влизат в Неврокопската митрополия

Не знам кое ме изуми повече през онази вечер – чистият и подреден град Гоце Делчев с многото мили и вежливи хора и чудесни магазинчета, съвършено изпълнената музика или удивително одухотворената и елегантна публика, която изпълни залата на Неврокопската света митрополия. Да видиш как една митрополия организира културно събитие от такава класа, с внимание към детайла и с любов към изкуството, е нещо, което рядко се случва у нас. А би трябвало да е правило, не изключение.

Защото, убедена съм, изкуството и вярата не са две отделни територии – те са едно и също пространство, в което човек се повдига на пръсти и се опитва да се доближи до Бог. Така е било винаги в Европа. Така е било и през Възраждането у нас. Винаги ще помня онази настолна и трудна за намиране по времето на социализма книга на проф. Николай Генчев "Българското Възраждане" – в нея се изброяваха на пръсти грамотните и културни хора в България в тъмните 18 и 19 век – и те, по правило, живеели именно в манастирите, където били и основните библиотеки...

Моят досег с такава директна, топла и истинска връзка между изкуство и религия е бил особено и най-вече в Италия, където всяка седмица в някое градче се празнува местния светец: улиците се изпълват с музика, театър, светлини и мирис на лакомства, църквите стоят отворени до късно вечерта, а децата тичат и играят между олтарите. Животът, изкуството и вярата не са нещо разделено, те са свързани. В по-религиозните общества – директно, чрез празниците, чрез радостта от живота. Не само – във всички европейски столици класическите концерти редовно и по традиция се случват именно в църквите.

Тази вечер в Гоце Делчев духът на тази традиция присъстваше много осезателно – благодарение на майсторското изпълнение на квинтет „Пилекадоне“ и чудното сопрано Стефани Кръстева. Концертът им беше повече от музикално преживяване – беше някакъв мост между традицията и нашия мрачен днешен ден; между молитвата, звуците на инструментите и тъгата ни по съвършенството.

Направи ми силно впечатление скромното изказване на Митрополит Серафим, който пожела на музикантите да радват с изкуството си не само българската, но и световната публика и каза, че онова, което най-много ни липсва днес е именно радостта от живота, жизнерадостността.

Събитието е част от международния есенен фестивал „С музика и вяра в сърцето“, организиран от Неврокопската митрополия и Община Гоце Делчев. Инициативата впечатлява с вкус, стил и усещане за общност – нещо, което напомня за времената, когато храмовете са били естественото средище на духовен и културен живот.

Фестивалът „С музика и вяра в сърцето“ вече предложи на публиката богата програма: концерти на ансамбъл „Езерец“, на арфистката Анжела Маджарова и флейтистката Ана–Мария Крайчева, на Зорница Иларионова (цигулка) и Тошо Димитров (китара), както и прожекция на документалния филм „Тема с вариации“, посветен на проф. Анастас Славчев.

Тази вечер обаче имаше особена сила – може би защото музиката прозвуча в църква. А когато изкуството и вярата са заедно, някак разбираме наистина кои сме и къде трябва да бъдем.



Искате да знаете повече?

Духовият квинтет „Пилекадоне“ има дългогодишна история, започнала от Софийското музикално училище и продължила в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. През 1998 г. съставът печели Голямата награда на международния конкурс „Музиката и Земята“. В него участват Мила Павлова (флейта), Валентин Методиев (обой), Венелин Пиперов (кларинет), Евгений Тонев (фагот) и Ясен Теодосиев (валдхорна) – музиканти, които свирят в Софийска филхармония и други водещи оркестри, имат активна международна кариера и богата концертна биография в Унгария, Великобритания, Италия, Северна Македония и други страни.

Сопраното Стефани Кръстева е магистър по вокално изкуство от същата академия. Нейният ясен, чист глас придаде ново звучене на класическия концерт по произведения на Моцарт. Певицата е лауреат на редица национални и международни конкурси и участва в спектакли на престижни оперни сцени в Европа.