Камелия Тодорова ще представи новия си музикален проект ''Моите песни'' на 14 октомври в София

Камелия Тодорова ще представи новия си музикален проект „Моите песни“ на 14 октомври от 19:30 в „Топлоцентрала“ в София, съобщават от екипа на певицата.

Те посочват, че авторският спектакъл „Моят глас“ e личен разказ, в който музиката се преплита със слово, докато в „Моите песни“ разказът е само музика в нова мултимедийна среда.

В „Моите песни“ Камелия Тодорова поставя акцент върху обичаните от поколения български хитове от своя репертоар, сред които „Самота“, „Докосване“, „Ден и нощ“, „Красив спомен“, информират от екипа. Те допълват, че класиките оживяват по нов начин – чрез модерна мултимедийна сценична среда и с енергията на младите изпълнители Катя Кръстева, Христина Нейкова и Зорница Славова.

Принос за новото звучене има композиторът и аранжор Юлиан Янев. Той внася свеж ритъм и ново звучене както на песните на Камелия Тодорова, така и на класически и обичани световни произведения, информира екипът.

В програмата зрителите ще чуят и произведения на Били Холидей, Ела Фицджералд, Луис Армстронг, Дюк Елингтън, Queen и други легенди.

Камелия Тодорова ще представи два нови кавъра на емблематични произведения на Натали Коул и Арита Франклин.

Проектът се осъществява с подкрепата на Столична община.