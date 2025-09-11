Италианският актьор Тони Сервило идва на Синелибри за премиерата на ''Помилване''

Италианският актьор Тони Сервило идва в София за премиерата на „Помилване“, новия филм на Паоло Сорентино, съобщават от екипа на кино-литературния фестивал „Синелибри“. Събитието е на 24 октомври в зала 1 на НДК, непосредствено след церемонията по награждаване на победителите от конкурсите за пълнометражен игрален филм и документален филм.

В рамките на церемонията организаторите на фестивала ще връчат на Сорвино награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение. На 23 октомври в кино „Люмиер“ гостът ще отговори на въпроси на публиката след прожекция на философската трагикомедия „Великата красота“.

„Помилване“ откри тазгодишното издание на кинофестивала във Венеция. За образа на италианския президент Мариано де Сантис, Тони Сервило беше удостоен с награда „Пазинети“ и купа „Волпи“ за най-добър актьор, а някои критици му предричат и „Оскар“. Негови партньори във филма са Анна Ферцети, Масимо Вентуриело, Орландо Чинкуе.

Тони Сервило е роден през 1959 г. в Афрагола, Южна Италия. Няколко пъти е печелил Европейската филмова награда и наградата „Давид ди Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк таймс“ го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Сред заглавията, в които е участвал, са „Гомора“ (2008) на режисьора Матео Гароне, адаптация по книгата на Роберто Савиано, „Момичето край езерото“ (2008) на режисьора Андреа Молайоли, адаптация по роман на Карин Фосум, „Ние вярвахме“ (2010) на режисьора Марио Мартоне, адаптация по роман на Анна Банти, „Да живее свободата“ (2013), „Изповедите“ (2016) и „Странност“ (2022) на режисьора и писател Роберто Андо, „Първият ден от моя живот“ (2023) на режисьора и писател Паоло Дженовезе, „Завръщането на Казанова“ (2023) на режисьора Габриеле Салваторес, адаптация по новела на Артур Шницлер. Сервило има изяви и като режисьор на оперни продукции, в това число, постановки по произведения на Чимароза, Бетовен, Мусоргски и Рихард Щраус. Емблематични остават превъплъщенията на актьора във филмите на Паоло Сорентино – „Последствията на любовта“ (2004), „Звездата“ (2008), „Великата красота“ (2013) и „Ръката на Бога“ (2021).