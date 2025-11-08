Храмът на хората: Три години по-късно

Това е вдъхновяващата история на храм "Св. Архангел Михаил" в кв. "Нова махала" в Габрово и борбата на местните хора, водени от Антон Колев, за опазването на този красив храм. Една история, която показва, че истинските чудеса всъщност са резултат от добро сърце и отдаденост към духовното, пише сайтът "За Габрово".

Навръх храмовия празник ви припомняме, три години по-късно, тази история, която докосна сърцата на мнозина през 2022 година.

Храмът "Св. Архангел Михаил" се намира в кв. "Нова махала" в Габрово. Църквата е на 186 години - построена е през 1839 г., само четири години след построяването на Априловото училище. Преживяла е събития като Априлското въстание, Освобождението, а по-късно и двете световни войни. След промените от 1989-а година и постепенното обезлюдяване на квартала, храмът започва постепенно да се руши и да губи предишния си блясък.

През 2014 година жители на кв. "Нова махала" решават, че храмът заслужава още един шанс за живот и започват дарителска кампания. Идеята им е със събраните средства да се ремонтира сградата, която към този момент вече има сериозна нужда от ремонт. Последният ремонт, извършен със средства от държавата, е от осемдесетте години на миналия век, във връзка с проекта "1300 години България". Тогава са сменени покривна конструкция, електрическа система, променени са двора и прилежащите територии, дървени елементи по сградата и (с голяма вероятност) е имало и други ремонтни дейности, които сега не са известни. Но до 2015 година, когато доброволци и дарителите успяват да посъберат средства за нов ремонт, реално други големи ремонтни дейности не са извършвани.

Ето как е изглеждал храмът преди намесата на местните хора:

Снимки: Надя Колева

Да разгледаме това, което са успели да постигнат за тези седем години усилени ремонтни дейности, през 2022 година ни покани г-н Антон Колев, член на Църковното настоятелство. Още с пристигането ни в кв. Нова махала, отдалеч видяхме белеещите се кубета на Църквата, а когато приближихме видяхме и уникалната нова мозайка, дело на майстор от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", която определено привлича погледа и придава завършен вид на Църквата. Извършени са ремонтни дейности по смяна на изгнили греди на покрива и поставяне на нови, както и поставяне на хидроизолация, подмяна и пренареждане на покривните каменни плочи, външно и вътрешно боядисване на сградата, подмяна на прозорците на купола на Църквата, частична подмяна на водосточни тръби, където е имало нужда, както и ламаринена обшивка на камбанарията. Сградата изглежда великолепно за своите 183 години (*бел. през 2022 година бяха 183 години) и честно казано, бяхме впечатлени от вниманието към детайлите, като например употребата на крепежни елементи от неръждаема стомана за монтаж на двете плочи - едната е надгробна, тъй като в двора на църквата почиват двама от първите свещеници, служили в храма – отец Йоан Чомаков и отец Иван Баев, а втората е паметна плоча в чест на въстанията на капитан Дядо Никола, Даскал Никола, Цанко Дюстабанов и Христо Патрев.

Идеята и цялостната организация по ремонта е дело на Антон Колев, който е член и на църковното настоятелство. За периода от 2014 г. до 2022 г. настоятелството успява да събере дарения на стойност малко над 30 000 лв., от които до момента в ремонта са вложени малко над 28 800 лв. (*бел. към момента на посещението ни през 2022 г.) Най-голямата сума, 15 746 лв., е била необходима за извършване на ремонт на покрива, който към началото на ремонтните дейности е бил с големи течове и изгнили греди, пропадания на покривни плочи, което пряко е застрашавало целостта на сградата. Ремонтът е извършен по съвременни стандарти, с подменени греди, летви, положена хидроизолация и подмяна на счупените покривни каменни плочи, но е запазен изцяло старият му външен вид и функционалността му. Шестте нови куполни прозорци са стрували малко над 3000 лв., като също е запазен оригиналният визуален вид на прозорците – по форма, размери и разположение на стъклата. 4180 лв. са похарчени за пребоядисване на стените, 840 лв. са похарчени за паметника на свещениците, плочата за въстанията е дарение от Национално дружество "Традиция" – клон Габрово, 1300 лв. е новото мозаечно пано, което се намира от външната страна на сградата. Още разходи има за една нова врата, ремонт на водомерната шахта, частична подмяна на улуците и обшивка на камбанарията, сменени са кюнците на печката, с която се отоплява църквата с неръждаеми, и, с част от даренията, Храмът покрива своите текущи разходи - ток, вода и други.

Самият Антон Колев освен, че е инициатор на ремонтните дейности, също така активно участва във всички дейности, свързани с ремонта на храма, като неговият труд е изцяло доброволчески и безплатен.

Всички дейности, които са извършени по сградата, показват старание и желание за съхранение на оригиналния облик на храма, в който са запазени оригиналните иконописи и оригиналния иконостас.

Храмът се отваря на всички по-големи празници – Цветница, Великден, храмовият Св. Архангел Михаил, Рождество Христово, и други. През 2022 г. за пръв път от 18 години беше осъществено и кръщене в храма.

В непосредствена близост до църквата се намира сградата на училището в кв. "Нова махала", за което се знае, че е второто новосветско училище, след Априловото училище, и е било изградено и поддържано с голямо желание от жителите на квартала, но към настоящия момент тъне в разруха, тъй като е държавна собственост, а държавата не е полагала никакви усилия за съхранението му. Кварталът е и родно място на първия министър-председател на България след Освобождението, Тодор Бурмов, и е богат на историческо и културно наследство, а жителите на квартала споделят своите надежди, че някой ден ще успеят да възстановят и сградата на Училището, в което е била изградена уникална за времето си театрална сцена, тъй като училището е било средище и на културни мероприятия – на първия етаж в него се е помещавало Читалище „Зора-1872 г“. (*бел. авт. - училището вече е съборено, за което съобщихме през м. октомври, като обяснението е, че сградата е представлявала опасност за живота и здравето на живущите...).

Антон Колев: „Храмът Св. Архангел Михаил отново оживя!“

– Г-н Колев, какво се случи с храма през последните три години?

- В този период бяха реализирани много интересни проекти по реставрация на отделни части от храма - на иконостаса, два стари полилея и на някои икони, които бяха в много лошо състояние. Успяхме и да подменим две дървени врати на храма, които бяха почти изгнили и се разпадаха.

– Кое беше най-трудното по време на ремонтите и реставрациите, които направихте?

- Трудностите са относително еднакви за целия период на реставрацията – документация, липса на подходящи материали или трудности при набавянето им, много трудоемки и пипкави дейности и забавянето на изпълнението на някои дейности от презаети изпълнители.

– Как успяхте да осигурите финансирането на всички тези дейности?

- Финансирането на дейностите продължава да е нелека задача. Основният ни приход са дарения, предимно от физически лица – хора, съпричастни към нашата кауза. Даренията са различни като суми, от 5 лв. до 1000 лв. за периода – кой колкото може да отдели и желае. Забелязва се намаляване на броя дарители и даренията като цяло в последно време – вероятно хората нямат пари, поради високата инфлация и други икономически фактори.

В същото време, прави впечатление последното отваряне на кутията за дарения – в нея са преброени повече средства, отколкото при предишните три отваряния. Хората виждат, че работим, и даряват повече.

– Впечатляващо е, че всичко това е направено без помощ от държавата. Как се поддържа ентусиазмът в настоятелството?

- Както знаете, Църквата е отделена от държавата. Не сме разчитали до момента на държавна финансова подкрепа и засега не сме намерили инструменти, с които да получим такава. Успели сме да достигнем за помощ само до едно корпоративно дарение. Стараем се да правим нещата по начина, по който са правени преди повече от век и половина – от хората и за хората.

В настоятелството работим с желание и вяра в Бог и във възможностите на хората. Опитваме се да бъдем здраво стъпили на земята и да гледаме в бъдещето като работим стабилно в настоящето. Бог помага – „Негови сме, Негови сме!“ казва отец Георги от Жегларци.

– Какво още предстои да бъде направено?

- Това е добър въпрос. Предстоящи дейности, върху които ще работим, са довършването на подмяната на дървените врати и пана, които затварят притвора, поради прогниване. За целта са ни необходими около 8000 лева още, които към момента нямаме.

Предстои и имаме желание да облагородим и двора на храма – необходимо е да се направи ремонт на дуварите, ограждащи храмовия двор, и на плочника, както и да се направи отводняване и осветление отвън на храма. За тази дейност може да са необходими около 10 хиляди лева, а може и повече с увеличаващите се постоянно цени.

– През 2022 г. ни споделихте, че за първи път от 18 години тук е било извършено кръщене. Как се развива духовният живот в църквата от нейното реставриране насам?

- Духовният живот върви по-добре от преди в нашия храм. Можем да благодарим на Бог за това. Успяваме да отваряме храма на все повече християнски празници и се стараем да приобщаваме повече хора в него и в нашата православна вяра. За съжаление, нямаме повече кръщавки или венчавки след споменатото Свето кръщение от 2022 г. Вярваме, че това може да се промени, но голяма част от хората предпочитат да извършват тези ритуали в манастири или по-известни храмове, заради повече пищност и „хубави снимки за спомен“. А ритуалът е за смирение, спасение на душата и духовен смисъл, а не за суета.

– Какви са плановете ви за предстоящите Рождествени празници?

- Тази година предстои да почетем Рождественските празници подобаващо. Обмисляме малко по-различен подход, но със сигурност ще се постараем храмът да бъде отворен за хората, които желаят да го посетят. Ще Ви информираме своевременно.

– Ако някой иска да помогне, как може да го направи?

- Всички, които искат да подкрепят нашата кауза, могат да го направят като пишат до „За Габрово“ или се свържат с мен на тел. 0879 853 898. Всички добри идеи и инициативи са добре дошли. Начините за помощ са различни – необходими са средства(но не само), контакти, връзки с бизнеси и собственици на бизнеси, които могат да подкрепят нашата кауза. Ние оставаме сравнително настрани от ежедневието на нашия град, но това не означава, че не съществуваме и нямаме нужда от помощ или че сме завършили всичко по реставрацията на храма.

На храмовия празник Архангеловден - 8 ноември, събота - ще бъде отслужена тържествена служба от 9 часа в Храма на хората, "Св. Архангел Михаил" в кв. Нова махала.

На службата ще бъде осветен и след това раздаден курбан за здраве.

Ще ви очакваме заедно да почетем празника на Архистратига на цялото небесно воинство Свети Архангел Михаил и храмовият празник на нашия 186 годишен храм!