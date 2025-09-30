Георги Господинов и Джордж Клуни са сред участниците във фестивала на идеите в Полша

Българският писател Георги Господинов и холивудският актьор, режисьор, сценарист и продуцент Джордж Клуни са сред участниците във фестивала "Фрийдъм геймс" (Freedom Games) в Полша, съобщава сайтът igrzyskawolnosci.pl.

"Фрийдъм геймс" е водещият фестивал на идеите в Централна и Източна Европа и е единственото събитие от този род в Полша, отворено за широката публика.

Интердисциплинарният форум обединява хората около демократичните ценности и визията за свят, основан на свободата на избор, икономическата рационалност, културата и диалога.

Фестивалът събира представители на света на културата, бизнеса и обществения живот от страната и чужбина в панелни дискусии, срещи с автори, лекции, работилници, концерти и артистични представления.

Самият Георги Господинов написа във Facebook: "Много съм развълнуван, че съм част от Freedom Games. 12-ия фестивал на идеите. И част от тази компания: Джордж Клуни, Меган Нолан, Адам Михник, Сергей Жадан, Марек Биенчик и много други."

Тазгодишното издание на "Фрийдъм геймс" ще се проведе между 24 и 26 октомври в зала EXPO Lodz в полския град Лодз под мотото "Време на несигурност". Гостите на проявата ще разговарят с публиката за най-важните предизвикателства, пред които са изправени западните общества през 21-ви век, отбелязва сайтът rynek-ksiazki.pl.

Сред участниците във фестивала "Фрийдъм геймс" са още писателката и журналистка Меган Нолан, авторката на бестселъри Наталия де Барбаро, украинският писател, поет, преводач, музикант и обществен деец Сергий Жадан, полският публицист и дългогодишен главен редактор на "Газета виборча" Адам Михник, политикът Бартоломей Сенкевич.