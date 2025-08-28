Филмът ''Не една мечта'' – документално за децата, които не се предават

Новият документален филм „Не една мечта“ е разказ, който преплита личните истории на деца и младежи в неравностойно положение с тези на хората, които ги подкрепят. В него има рани, има надежди, има сила, лоялност и обич. Във фокуса е темата за мечтите – тихи и шумни, цветни, понякога счупени. Те говорят повече от всяка биография – мечтата е тайният прозорец към душата, скритата карта на вътрешния ни свят. Базиран на историите от първо лице на деца в центровете на социалната организация СОНИК СТАРТ, филмът е нестандартен поглед и контрапункт на клишето за обречеността на хората в неравностойно положение.

Звездното присъствие в „Не една мечта“ – SkilleR, Моисей, Кристиян Милатинов, момичетата от „VIVA“ и Яна Николова носи посланието на човечността, на способността на хората да се свързват отвъд предразсъдъци и етикети.

Филмът е продуцентски дебют за доц. д-р Офелия Кънева – икономист, социолог и общественик с широки интереси в областта на изкуството със социална кауза. Не отдавна Офелия бе куратор на „Дневниците на светлината“ - изложба на фотографски портрети на хора с психични разстройства.

Режисьор на филма е Боряна Николова. Оператор е Калоян Божилов, който е зад камерата и на „Стадото“ – българският филм, в борба за тазгодишните номинации за „Оскар“.

Момичетата от трио VIVA и актрисата Яна Николова с децата, участници във филма – Камелия, Маги и Стоян

„Не една мечта“ е реализиран с помощта на социалната организация СОНИК СТАРТ. Музиката към филма е на Славчо Николов, китарист на Б.Т.Р. и Фондацията.

Как звучат мечтите на децата, които рано са срещнали тъмната страна на живота? Какви цветове имат стремежите на хората с ментални проблеми? Какво носят в сърцата си онези, които се грижат всеки ден за тях, за уязвимите...