Ексклузивно Зеленски потвърди, че преговорите започват утре в Швейцария

Филмът ''Made in EU'' на Командарев взе голямата награда на фестивал в Испания

OFFNews 22 ноември 2025 в 21:06 182 0
Мартина Пенева, Ованес Торосян, Гергана Плетньова, Стефан Командарев, Анастасия Ингилизова

Снимка Екип на продукцията
Мартина Пенева, Ованес Торосян, Гергана Плетньова, Стефан Командарев, Анастасия Ингилизова (от ляво на дясно)

Филмът “Made in EU” на Стефан Командарев продължава да печели международно признание. След като в неделя взе Наградата на критиката на Кинофестивала в Арас – Франция, в събота станаха ясни резултатите от гласуването на публиката на Международния фестивал в Хихон – Испания. „Made in EU” спечели безапелационно Голямата награда на публика в конкуренция с още 95 филма.

„В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си! Честито на всички, с които направихме „Made in EU”!”, сподели Стефан Командарев.

„Made in EU” e в кината в цялата страна. Филмът разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

„Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", Българска национална телевизия, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев