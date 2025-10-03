Фестивалът за улични огнени спектакли 6Fest с ново издание в Пловдив и Ямбол

Фестивалът за улични изкуства 6Fest се завръща със специалния си фестивален формат, посветен на огненото изкуство – „Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025“. За първи път издание на 6Fest ще се случи едновременно в два града – на 9 октомври в Пловдив и на 10 и 11 октомври в Ямбол.

В програмата ще участват български групи и артисти, посветили се на магията на огъня – Театър на огъня и сенките Fireter, Повелители на мечти, Agnon Collective, Inferno Saga и Тихомир Димитров.

19-о подред в историята на 6Fest, това фестивално издание се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Ямбол и Община Пловдив – Район Западен. Входът за всички събития е свободен.

Фестивалът ще бъде открит с две събития на площадното пространство при Братската могила в Пловдив на 9 октомври – „Ритуалът на трите пламъка“ на група „Inferno Saga“ (София) и „Изкушение“ на групата „Повелители на Мечти“ (Стара Загора). Вдъхновени от древни митове, съвременно театрално изкуство и ритъма на музиката, артистите от „Inferno Saga“ създават огнени истории, които се разказват не с думи, а с пламък, движение и енергия. „Повелители на Мечти“ е театрално-огнена формация, създадена през 2023 г., чиято цел е да популяризира у нас невербалния театър, огненото и цирковото изкуство, с фокус върху представления на открито, извън конвенционалните театрални сцени. Групата има три авторски спектакъла и е участвала в повече от 20 културни събития в страната и чужбина.

На 10 и 11 октомври фестивалът 6Fest се пренася в Ямбол. На пешеходната ул. „Г. С. Раковски“, пред Пощата, на 10 октомври зрителите в Ямбол ще могат да гледат три спектакъла – на „Inferno Saga“, „Повелители на Мечти“, както и „Самодивата“ на групата „Agnon Collective“ (София), която обединява млади артисти от София, работещи в сферата на огнения танц.

Фестивалната програма на 11 октомври в Ямбол ще започне с парад на Театър на огъня и сенките Fireter (София), в който ще видим артисти на кокили във футуристични облекла и причудлива машина с драконовска глава и железни криле. „Драгониус“ е огнено-акробатичен спектакъл, който ни пренася в далечното бъдеще, когато на земята живеят получовеци-полумашини. Дали все още има надежда за хората и дали полумашините могат да бъдат върнати към човешката си същност – отговорите ще научим от „Fireter“, уличен театър с представления в голям магичен мащаб, които съчетават театър, кокили, огън, танци и големи конструкции. Компанията работи вече над 25 години и е участвала в многобройни международни фестивали в Гърция, Германия, Русия, Белгия, Португалия, Италия, Англия, Ирландия, Литва, Турция, Катар, Бразилия и др.

На площада пред Община Ямбол на 11 октомври ще видим още два спектакъла – „Медитиращите“ на „Agnon Collective“ и моноспектакъла на Тихомир Димитров “On Fire”. Между цирк и театър, в ролята на пиро клоун, артистът ще ни покаже едно различно представление, в което участие ще вземе дори публиката.

Тихомир Димитров е мултижанров артист, творящ в сферата на цирка, огнените изкустви клоунадата. Първите му стъпки като жонглиращ артист са през 2012 г. Участвал е в редица фестивали и жонгльорски конвенции в Европа и Азия, както и два пъти в обучителни събития на Паоло Нани, световно име в клоунадата.

6Fest е първият самостоятелно провеждащ се фестивал в България, посветен на изпълнителските улични изкуства като карнавал, съвременен цирк, куклен театър, живи статуи, огнени изкуства, кокили, улична магия, танц, музика и др. В началото на тази година фестивалът получи отличието „EFFE Label 2024-2025“ на Европейската фестивална асоциация (EFA). Етикетът EFFE се присъжда от международно жури и е европейският знак за качество за забележителни арт фестивали, които демонстрират ангажираност към изкуството, участие на местната общност и международна активност. Фестивалът е създаден през 2017 г. и до момента има 18 издания в 10 български града с участието на над 1000 артисти в над 200 събития.

През 2020 г. 6Fest направи за първи път у нас специално тематично издание, посветено само на уличните огнени спектакли. През 2022 г. беше второто издание на формата. И двете се проведоха в Пловдив с подкрепата на Министерството на културата и с партньорството на Община Пловдив.

Актуална информация за предстоящото издание може да откриете в специалното Facebook събитие „Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025 – Ямбол и Пловдив“.

Фестивал за улични огнени спектакли 6Fest 2025

ПРОГРАМА

9 октомври 2025 г., четвъртък

Пловдив, площадно пространство при Братската могила

19:00 – 19:30

„Inferno Saga“ (София)

„Ритуалът на трите пламъка“

19:30 – 20:05

„Повелители на Мечти“ (Стара Загора)

„Изкушение“

10 октомври 2025 г., петък

Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“, пред Пощата

19:00 – 19:30

„Inferno Saga“ (София)

„Ритуалът на трите пламъка“

19:45 – 20:00

Agnon Collective (София)

„Самодивата“

20:15 – 20:50

„Повелители на Мечти“ (Стара Загора)

„Изкушение“

11 октомври 2025 г., събота

Ямбол

18:30 – 19:30

Театър на огъня и сенките Fireter (София)

„Dragonius“ – парад и сценично шоу

Маршрут: Парадът започва в 18:30 ч. на ул. „Цар Освободител“ до Минералната баня, ще премине по ул. „Г. С. Раковски“ и на площада пред Община Ямбол ще има финално сценично шоу

19:30 – 19:45

Agnon Collective (София)

„Медитиращите“

Площад пред Община Ямбол

20:00 – 20:20

Тихомир Димитров (София)

„On Fire“

Площад пред Община Ямбол