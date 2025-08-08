Доц. Тодор Чобанов: Отпадналата необходимост спасява амфитеатъра в София

Това, че ще се строи нова сграда върху Античния амфитеатър в София, са фантазии или даже злонамерени спекулации. Нашата цел е доста ясна и фокусирана - експониране на археологическите ценности и лятна сцена в духа на най-добрите световни практики, както това се случва и в Пловдив и на много други места по света, заяви зам.-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов по БНТ.

Дискусиите започнаха след включването на терена, където са открити останки от амфитеатъра, в списъка с държавни имоти с отпаднала необходимост.

"Всеки, който познава този казус, знае, че включването на терена в списъка с отпаднала необходимост е на практика официален отказ на БЕХда строи върху този имот. Тоест това, че нещо е попаднало в този списък, не означава автоматично продажба и след това строеж на нова сграда. Това е просто - структури, които имат някакви имот, казват дали могат да го използват, или не могат да го използват.", обясни Чобанов.

Той подчерта, че Министерството на културата е съсобственик на идеалния център на София, който представлява археологически резерват.

"Малко хора знаят, че целият идеален център на София представлява археологически резерват, той е създаден официално още в далечната 1976 г. Ето тук съм си донесъл и документите. Това е един археологически обект с изключително значение, тъй като в древността нашата столица София е била римска столица на провинция - Сердика, с огромно политическо и военно значение, и императорите са полагали усилия да разкрасяват града и да създават в него представителни сгради. Една от тях е въпросния амфитеатър на Сердика, който за първи път е доловен през далечната 1919 г., когато е намерено първото археологическо свидетелство за негово съществуване. Реално обаче преди около четвърт век, когато започва едно ново строителство в цялата зона на амфитеатъра, започват да се откриват и неговите основи и останките от това, което всъщност имаме като сграда, защото римската власт в периода пети-шести век е демонтирала, за разлика от Пловдив/Филипопол, една значителна част от съоръжението. Говорим основно за основите на сградата. И всъщност, при строежа на хотела Арена ди Сердика, който мнозина познават, бяха експонирани от части няколко реда от основите и няколко пейки, които са били запазени по чудо в тази зона. Тук намираме при строителството останки от археологически структури.

Зам.-министърът на културата отбеляза, че добрата новина е, че най-накрая БЕХ се е отказал от намерението си да строи офис-сграда на това място.

"Което освобождава нас, Министерство на културата, да започнем най-накрая работа по експонирането на значителни участъци от древната сграда, там, където тя е разкрита частично в имота на БЕХ, и в няколко съседни имота, които ще се опитаме във следващите една-две години, да окрупним, това ще бъде една доста сложна процедура. Поради отсъствието на действащ ПУП - подробен устройствен план, който да ни позволи по-лесно окрупняване, но ние сме мотивирани. Още преди 40 дни нашият министър, г-н Бачев, проведе неофициален, а после официален разговор със министъра на енергетиката, изпратихме няколко документа, писма, имаме вече образувана процедура и ще направим всичко възможно да експонираме старината по един достоен начин, в духа на най-добрите европейски практики."

Чобанов заяви, че от Министерството на културата се надяват още другата пролет да започне работата по консервацията и реставрирането на останките от амфитеатъра в терена на БЕХ.

"Когато влезем във владение, ще започнем работа веднага, ние имаме идейни разработки, имаме доста добра концепция какво трябва да се случи. Колегите от Университета по строителство правиха няколко пъти теоретични разработки по въпроса, в сътрудничество с тях ние много бързо ще подготвим зоната и ще започнем консервация и реставрация, но, за съжаление, тук ще се мине и през съдебни фази, у нас те са непредсказуеми, имаме случай с по десет години дела се водят. Защото ще отчуждаваме един съседен имот, който ще ни трябва, за да получим по-голяма част от дъгата на амфитеатъра, за да експонираме колкото може повече, а дали ще успеем бързо да придобием този имот и при какви обстоятелства, за съжаление не зависи само от Министерството на културата. Три частни лица излизат по данните, с които разполагаме към настоящия момент, ходихме при г-н областния управител преди месец и половина на една консултация какво се случва с тези имоти, така че работим усилено, това, което зависи от нас, ще го правим максимално бързо, много се надяваме, да започнем още другата пролет работа в имота на БЕХ, който да ни бъде предоставен в кратки срокове", каза още доц. д-р Тодор Чобанов.