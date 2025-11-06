Дебютният роман на Бърдаров ще бъде поставен в Народния театър

Пиеса по дебютния роман на писателя Георги Бърдаров „Аз още броя дните" е сред четири нови проекта, избрани да бъдат поставени в Народния театър. Действието се развива по време обсадата на Сараево във войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

"Програма „Апостол Карамитев" на Народния театър „Иван Вазов" продължава да утвърждава посоката си към експерименталното, интердисциплинарното и съвременното в театралния език. В следващия сезон по линията на програмата ще бъдат реализирани четири нови проекта – два на Сцена „Апостол Карамитев" и два на Камерна сцена, които разширяват границите на познатото театрално преживяване", казват от националния ни театър.

Инициативата има за цел да открива автори, режисьори и артисти, които търсят различни сценични форми и естетики – от технологични експерименти и интерактивни формати до съвременни прочити на класически и български текстове.

Сред избраните проекти тази година са:

„Носорог" по Йожен Йонеско на Филип Морозов – съвременна адаптация, в която „стадото" се превръща в дигитална реалност от екрани, фалшиви новини и социални мрежи.

„RES PUBLICA" на Стефан А. Щерев в сътрудничество с немския колектив Ligna – интерактивен спектакъл, в който публиката с индивидуални слушалки става активен участник в действието.

„Аз още броя дните" на Мария Панайотова по едноименния български роман на Георги Бърдаров – история, вдъхновена от реални събития по време на обсадата на Сараево, превърната в лабораторен (devising) процес, в който актьорите ще създават сценичното съдържание заедно с режисьора.

„Сири" по Наталия Зайцева, режисирана от Мария Сотирова – интердисциплинарна форма, поставяща човешкото и изкуствения интелект в нова сценична.

Последните два проекта ще бъдат реализирани на Камерна сцена.

Създадена през 2023 г., Програма „Апостол Карамитев" носи името на един от най-обичаните български актьори – творец, вярвал в експеримента, младите артисти и силата на театъра да отваря нови хоризонти.