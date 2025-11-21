Чуйте първата песен на една нова българска група

Все по-рядко излизат нови български рок-групи, а още по-рядко пишат песни на български.

Required* е група от Велико Търново и както се бъзикат помежду си — ние сме двама братя, трима колеги, мъж и жена, общо пет човека. Стандартно като за начинаещите групи, Required* стартират с кавъри, но още в първите месеци започват да се раждат собствени идеи и групата някак естествено еволюира в посока по-сериозен творчески проект. И ето - първата им авторска песен е готова и читателите на OFFNews са първите, които могат да я чуят.

Първото появяване на Required* е на фестивала „Арнаутсток“ пролетта на 2022 година заедно с Cool Den и други групи, последвано от поредица фестивали през следващите години. Тази есен паралелно с клубните си концерти групата най-сетне събра смелост да влезе в Base Mind Studio на Powwow Club, където под вещото ръководство на Оги Кьосовски записа три песни.

Първият им сингъл „Антиутопия“ е емоционално парче, вдъхновено от класически антиутопични книги, но отнесено към съвременния свят. Въпреки мрачните нотки, песента дава искрица надежда, че можем да се съхраним от външния натиск и конформизма. Всеки един от нас носи вътрешен компас, който може да ни изведе от системата, за да превърнем света в мястото от мечтите си, стига само да действаме с по-голяма осъзнатост и вяра в себе си.



Очаквайте парчето съвсем скоро и във всички големи стрийминг платформи.



Required* са:

Илина Радева – вокал

Петко Ламбев – китара

Михаил Николов – китара

Милен Ламбев – барабани

Димитър Стефанов – бас