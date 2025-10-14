Народно читалище „Тротоара 2020“ публикува отворено писмо, в което настоява за спешна реакция от Министерство на културата, след като вече пета поредна година организацията не получава държавно финансиране - въпреки „безспорните резултати, десетки партньорства и хиляди ангажирани млади хора“.

„Даваме сърце и душа, за да изграждаме общност за младите, а държавата мълчи: пет години без субсидия, хиляди младежи и нито лев подкрепа“, пишат от читалището във Фейсбук.

Последното заявление на „Тротоара 2020“ съдържа над 150 страници снимков и текстови материал, пълни финансови отчети и подкрепителни писма от 7 районни администрации, Дирекция „Култура“, Музикаутор и други организации. Единственият отговор, който е получен, е устен по телефона: „пари няма“, твърди се в позицията.

Тази година над 300 ученици са преминали като доброволци през събитията на читалището, а над 1000 души са участвали в ремонта на новата му сграда, изцяло реализиран със „собствени сили, дарения и труд“. Организацията е достигнала до над 10 000 души – предимно тийнейджъри, младежи, ученици – чрез концерти, събития и образователни формати.

„В Тротоара всичко е безплатно. Но за нас нищо не е безплатно - плащаме с време, труд, енергия и сърце“, казва Деян Янков, председател на Народно читалище „Тротоара 2020“. „Всички говорят, че искат да подкрепят младите хора, но реалността е, че финансиранията са малко, програмите са кухи, а възможностите - оскъдни. В държавите, от които черпим вдъхновение, младите са приоритет №1. У нас всичко остава само на думи“, казва още той.

Организацията подчертава, че това е място на култура, доброволчество и взаимност, което доказва, че думата „читалище“ може да бъде жива, актуална и модерна - не „мухлясало комунистическо място“, а жив организъм, който вдъхновява.

„Пет министри на културата се смениха, а ние всяка година подаваме документи, пишем писма и чакаме. Получаваме мълчание“, допълва Янков. „Столична община и Дирекция „Култура“ ни помагат, но техните бюджети не могат да осигурят устойчивост. Ако Министерството не реагира, ще бъдем принудени да спрем дейността си за неопределено време“, обяснява той.

Планираният концерт за Деня на будителите, традиционен за читалището, тази година няма да се проведе.

„Тротоара“ припомня, че през последните години субсидии за други читалища са били раздавани неотчетно и по неясни критерии, без реална обществена полза.

„През 2024 година имаше скандална програма за подкрепа на читалища, по която парите отново бяха разпределени по съмнителни критерии - над 2 милиона лева“, казва още Янков.

Той заявява, че от читалището не търсят подаяния, настояват да получат онова, за което са дали душата и сърцето си - справедливо отношение и подкрепа за труда им.

Фондация Тротоара е благотворителна организация, учредена в обществена полза. Тя стана популярна сред младите хора в София с младежкия център TRAP (Trotoara Room For Angry People), където ученици безплатно използват материалната база (напълно и модерно оборудвана компютърна зала, репетиционна, звукозаписно студио, работилница и място за срещи), опита и дейностите на организацията.

От 2020 г. цялата дейност на фондацията беше прехвърлена към НЧ „Тротоара 2020“, което продължава да организира младежки събития.