Артисти от цяла Европа на Sofia Experimental

Над 20 артисти от България, Германия, Италия, Нидерландия, Франция и Чехия ще участват в третото издание на фестивала Sofia Experimental. В поредицата от концерти, лекции, презентации и музикални работилници публиката ще има възможност да се докосне и да се запознае с оригинални разработки на музикални интерфейси и неконвенционални иновативни музикални практики, информират организаторите.
Откриването е на 5 ноември с демонстрация и концерт на Корхан Ерел. Той е роден през 1973 г. в Истанбул. Небинарен артист, който твори в полето на електронната музика, импровизацията и звуковия дизайн. Свири на инструменти, които проектира на компютър, или на други електронни инструменти, като използва различни контролери. От 2014 г. живее в Берлин. В София ще демонстрира своя сетъп, ще разкаже за своите „направи си сам” инструменти, за соловите и съвместните си проекти с други артисти, за берлинската ъндърграунд сцена. След това ще започне импровизационен ансамблов експеримент между Корхан Ерел и членовете на софийския Improwise Ensemble.
На 6 ноември ще звучи музиката на Particules, резултат от сътрудничеството между Виктор Проданов (жива електроника) и Цветан Момчилов, който свири на валдхорна, пиано, перкусия, глас, а също и на медитативни акустични инструменти, обработвайки звуците в реално време.
Сред акцентите в програмата са концерт за смесена медия (инструменти и електроника), посветен на 100-годишнината от рождението на композитора Андрей Букурещлиев (1925-1997), презентации и артистични акции на преподавателите от Института по сонология в Кралската консерватория (Хага) – Рикардо Мароня и Дарина Журкова, музикална работилница по вокална свободна импровизация на Женя Петрова.
Sofia Experimental ще продължи от 5 до 9 ноември 2025 г. Локациите са „Гьоте институт“, музикалното училище „Рокскул”, Националната музикална академия, културното пространство „Бобина”, клуб „Ателието”.
