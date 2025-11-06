„Архитекти на хаоса“ – филм за механизмите, по които се овладява реалността

“Архитекти на хаоса” е документален филм за механизмите, по които се завладява едно общество, за мрежата от сайтовете-гъби, които овладяват интернет-пространството и създават определени обществени нагласи, често крайно националистически и антидемократични.

Филмът на Мая Димитрова беше представен на 5 ноември, като част от програмата на Sofia Information Integrity Forum 2025. “Архитекти на хаоса” засяга все по-актуална тематика.

Хибридната война използва новите технологии за пропаганда и дезинформация, а нейни основни жертви са хора, които не са научени да мислят критично. За тях разпространението на дезинформация е просто “начин да изкарат допълнителни парички”, един вид “надомна работа”.

Във филма се разглеждат протестът срещу построяването на център за хора с увреждания и протестът срещу постановката „Оръжията и човекът“ в Народния театър в края на миналата година. Такъв тип протести се организират от едни и същи хора, свързани с организации, определяни като крайнодесни. Разпространяваните наративи внушават страх от хората с увреждания, страх от всичко чуждо. Езикът, който се използва от тях, е език на омразата.

На въпрос какви бяха най-големите трудности, с които се е сблъскала по време на правене на филма, Мая Димитрова отвърна: “Трудностите да намеря достатъчно конкретна история, която да е подходяща за документален филм, тъй като когато се пише статия може да опишеш някакви процеси по-лесно, но когато е документален филм трябва и визуално да бъде привлекателно за публиката и да бъде по-разбираемо. Имах късмет, че попаднах на едно видео, което ми насочи вниманието към тези протести, които се случват, и постепенно започнах да ги изследвам и да видя, че става въпрос за една цялостна мрежа, която се занимава с дезинформация и промотира определени тези”.

Журналистката от БНТ разказа също как е открила „троловете“, хората, които са наети да разпространяват тази информация, като получават пари и нямат проблем с това.

“Конкретно жената, за която разказвам, работи за машина. Тоест това е един от механизмите, които действаха допреди година активно. В момента самата машина не работи толкова активно. Намерих я през линковете, които се споделят, тъй като това е механизмът. Линкове от определени сайтове се споделят от стотици хора в определени групи в зависимост от темата на публикацията с идеята да се залее публичното пространство с определени наративи. И през този линк започнах да проследявам кой ги споделя, стигнах до един профил, който беше с прякор. Изследвах го доста внимателно, постепенно събрах информация и успях да открия къде работи тази жена, и как е истинското ѝ име. Вероятно имах известна доза късмет, тъй като тя работи в държавна агенция, тоест имаше публични документи, за да свържа прякора ѝ с определени други факти, които открих в интернет. Успях да намеря телефон и тя ми върна обаждане”.

Според Мая Димитрова начинът да се имунизираме от дезинформацията е критично мислене. „Просто да не приемаме безкритично всяка информация, всяко по-жълто заглавие, на което попаднем“, добави тя.

А какво бихте казали за националистическите тези? Тоест хората, които са по-склонни да повярват на националистическите тези, те могат ли да осъзнаят, че това, което ги води, е пропаганда?

Може би трябва да се замислят защо вярват във нещо, което пропагандира да се затворим в границите си, а не да сме отворени към света. И че всичко това много наподобява едни процеси, които са се случвали преди Втората световна война. И да си направят съответните изводи какво може да се случи.