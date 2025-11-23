Arch Enemy се разделят с певицата Алиса Уайт-Глуз, тя пусна мелодичен нов сингъл

Arch Enemy обявиха, че се разделят с певицата Алиса Уайт-Глуз.

От своя страна, вокалистката обяви, че започва солова кариера и пусна първия си сингъл.

В изявлението на групата се казва: „Arch Enemy се разделиха с певицата Алиса Уайт-Глуз. Благодарни сме за времето и музиката, които споделихме, и й пожелаваме всичко най-добро. Където има край, има и начало. Ще се видим през 2026 г.“

Уайт-Глуз сподели собственото си изявление, в което се казва: „След 12 години в Arch Enemy, ние се разделихме. Вечно съм благодарна на хилядите невероятни фенове, които срещнах по пътя си. Благодаря ви, Beastlings! Нямам търпение да споделя с вас това, върху което работя (с няколко големи изненади). Очаквайте големи новини през 2026 г. и до скоро."

Тя не губи време и скоро след това споделя нов солов сингъл, озаглавен „The Room Where She Died“, и пише: „Надявам се да харесате това първо предложение от предстоящия ми солов албум."

Канадската вокалистка се присъедини към Arch Enemy през 2014 г., когато замени Анджела Госов, която реши да напусне шведската мелодична дезметъл банда, но остана техен бизнес мениджър. Преди това Уайт-Глуз беше основателка на канадската метълкор банда The Agonist.

Като цяло, Уайт-Глуз се появява в четири албума на Arch Enemy, включително War Eternal (2014), Will to Power (2017), Deceivers (2022) и Blood Dynasty (2025). Времето й с Arch Enemy беше посрещнато с голям ентусиазъм, като сингълът „Handshake with Hell“ оглави класацията на Heavy Consequence за най-добрите метъл и хард рок песни на 2022 г. Вижте видеото на Уайт-Глуз за новия й солов сингъл „The Room Where She Died“.