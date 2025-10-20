Антична Сердика оживя по време на фестивала Улпия Сердика MMXXV (ВИДЕО)

Римски легионери превзеха отново София по време на фестивала "Улпия Сердика MMXXV". Събитието, което се проведе на 17 и 18 октомври, върна столичани 2000 години назад във времето с впечатляващи възстановки, които показаха епизоди от завладяването на Балканския полуостров от Римската империя и историята на древния град Сердика.

Участие взеха близо 80 реенактори, събрали се от шест държави — България, Румъния, Италия, Великобритания, Малта и Испания. Реенакторите са хора, които чрез облекло, оръжия и елементи на театрална / ролева игра пресъздават автентично дадена историческа епоха пред публика. По време на фестивала те показаха битки, ритуали и молитви от едно отдавна отминало, но не и забравено време.

"Аз лично членувам в тази общност от около 12 години. Преди това съм бил зрител, сега вече активно участвам в групите", разказа пред OFFNews водещият на събитието Филип Николов, превъплътен в свой собствен персонаж — Децим Флавий Филипос. "Всяка година има такива събития, независимо дали са във Великобритания, Испания или в Италия. Ние се събираме и с времето се установяват връзки, дори и приятелски, и ние съответно каним тези хора и ето ги, те са тук", каза още той, като добави, че организацията на събитието е отнела около два месеца и половина непрестанно действие.

Първият ден от фестивала се проведе под домакинството на столичното 140 СУ "Иван Богоров" в квартал "Обеля". То се превърна в интерактивен и забавен урок по история за учениците. Децата имаха възможност да се учат на стрелба с лък, да участват в работилници, да играят игри и да се сражават редом с гладиаторите от времената на Принципата.

"Имаше съревнования дали са запомнили правилно наименованията от преди толкова векове назад, свързани с това, което споделиха в началото нашите гости", разказа директорката на училището Мая Зафирова.

Тя сподели, че домакинството на фестивала е част от утвърдената традиция на 140 СУ да създава трайни знания и умения на учениците по нетрадиционни и интересни занимания.

"Със сигурност мероприятието предоставя възможност всеки да получи за себе си това, което най-добре го удовлетворява. Аз за себе си вече го свърших", добави още тя, визирайки и нейното собствено участие в стрелбата с лък.

През втория ден пък събитието се проведе на археологическия обект "Западната порта на Сердика", в близост до Католическата катедрала "Свети Йосиф". Въпреки лошото време участниците излязоха под дъжда, за да изпълнят програмата, а откриването на фестивалния ден започна с молитва за слънце на латински. На откриването присъства кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.

Във възстановките участваха някои от най-популярните и утвърдени исторически асоциации в Европа като "законодателя" на историческите възстановки — "Группо Сторико Романо" от Рим, най-голямата историческа група в Румъния – "Терра Дачика Етерна", представяща даки, римляни и сармати във филми и фестивали в цял свят.

Много от чуждестранните гости споделиха, че се занимават с исторически възстановки от десетилетия. Макар и подбудени от общата им страст по римската история, те споделят, че нещото, което всъщност ги кара да продължават с хобито си, е създаването на контакти и приятелства, както и пътуванията в различни части на Европа и света.

"Всички говорим на различни езици. Имаме различни културни потребности, но когато сме заедно, имаме една обща черта. Представляваме нашата ера, която е Римската епоха тук в Тракия. Рим ни предхожда и се опитваме да се върнем по стъпките си и да проследим произхода си", разказват участниците.

България беше представена от Първи Италийски легион – най-старата група у нас с 20-годишна история, фокусирана върху пресъздаването на класическия римски легион, охраняващ Дунавския лимес.

"В началото много скептично ни наблюдаваха хората на местата, където сме правили възстановки — най-вече на римски обекти", спомня си създателят на Първи Италийски легион Стефан Проданов. "Аз и моят брат сме родени в Свищов. Това е на брега на река Дунав. Там е имало голям военен римски лагер — Нове — това е нещо като военна академия, защото там се подготвяли точно такива легионери, за да ги включат в редовната римска армия на империята. Като бях малък, аз и моят брат бяхме на археологически разходки, ние ходихме да помагаме. Благодарение на тези разкопки ние се запалихме по римската история ", разказва той.

Свищовската група реенактори са носители на наградата "Марс Ултор", присъдена им от международно жури в Рим по-рано тази година. По думите на Проданов бронзовата статуетка е еквивалентна на световно признание.

Като най-интересна част от възстановките групата посочиха контакта с хората и радостта на зрителите от докосването с историята.

Организаторите вече мислят за следващото издание на фестивала, като надеждите са той да бъде още по-епичен, по-голям и обхващащ както централните, така и периферните райони на столицата.

"Току-що разговарях с директора на ОП "Туризъм", като с него достигнахме до извода, че сегашното финансиране по програма "Европа", тъй като сме ограничени в някаква финансова рамка, не е достатъчно, а то трябва да прерасне в едно по-голямо събитие, за което ще потърсим финансиране", каза пред OFFNews общинският съветник Станислав Младенов, който също присъстваше на събитието.

Той благодари на организаторите за това, че показват, че София може да бъде град не само за "евтин туризъм", а да представя и богато културно и историческо наследство. На него беше връчен плакет, предоставен на България от италианската група за възстановки "Группо Сторико Романо".

"Рим почита Сердика. Какво по-добро признание за нашия град от признанието от столицата", коментира наградата Филип Николов.

Фестивал "Улпия Сердика MMXXV" се финансира от програма „Европа“ на Столичната община, организира се от Сдружение „Сердика Етерна“ в партньорство с районите "Средец" и "Връбница".

Снимки / видео: Владимир Станков