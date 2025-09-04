Алея на книгата 2025 пак превръща София в огромна открита книжарница

Изложението „Алея на книгата“ ще се проведе от 8 до 14 септември и ще бъде разположено по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София, съобщават организаторите от асоциация „Българска книга“.

Официалното откриване на събитието ще бъде на 8 септември в 11:00 часа.

Програмата предвижда в седем поредни дни да се осъществят срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Разхождайки се по булевард „Витоша“ и тази година ще попаднете в най-голямата книжарница на открито в България.

В 61 бели шатри ще бъдат събрани над 150 български издателства и автори, които ще предложат новите си заглавия и обичаните вече книги от каталозите си. Алеята се превърна в традиция, която бележи края на лятото и началото на литературния сезон. Работното време е от 10:00 до 20:00 ч., а в неделя до 19:00 ч., което позволява на посетителите да се разхождат, избират книги и участват в програмата почти през целия ден.

Програмата включва близо 70 събития – премиери, авторски четения, разговори, автографи, срещи с преводачи и илюстратори. Читателите ще имат възможност да чуят любими автори като Петя Кокудева, Елена Алексиева, Антония Апостолова, Йорданка Белева, Иван Кулеков, Николай Терзийски и Галина Златарева. Сред акцентите тази година са и силни жанрови имена във фентъзи и криминалната литература като Емил Минчев, Любомир Кючуков и Сатанасов.

Специално внимание е отделено на най-малките читатели. Ще има приказни четения, работилници и представяния на детски заглавия – новото издание на „Двете кралства“ от Катя Антонова, „Рибката Роро“ от Надежда Ножарова, както и класическата „Много гладната гъсеница“, която ще бъде представена с нов превод и илюстрации. Атмосферата около детските шатри обикновено е най-шумна и весела – със смях, цветни илюстрации и малки ръчички, които бъркат в купчини книги.

„Алея на книгата“ е и място за малките издателства, които рядко намират широк достъп до големите книжарници. Именно там читателите могат да открият специализирани издания, поезия, философия, мемоари или книги на млади автори, които тепърва прохождат в литературата. В това е и чарът на събитието – неочакваните находки и срещите с писатели, които сами стоят на щанда и разговарят с публиката си.

Събитието има и важен социален контекст. То показва как книгата може да излезе от тишината на библиотеката и да заживее в градското пространство. „Алеята“ превръща София в литературен форум на открито, където разговорите за литературата се смесват с шума на трамваи, кафе аромат и улични музиканти. Това е момент, в който четенето се усеща като общо преживяване, а не като самотно занимание.

Историята на „Алея на книгата“ започва още през 20-те години на миналия век, а днес тя е най-голямото пътуващо книгоизложение в страната, което вече традиционно обикаля Варна, Бургас, Пловдив и други градове, преди да завърши годината в София. Всяка спирка е своеобразно огледало на читателските вкусове и тенденции. Миналата година най-голям интерес предизвикаха съвременните български романи и нехудожествената литература, свързана със себепознание и психология. Очаква се и през 2025 г. тези жанрове да бъдат сред най-търсените.

Отвъд статистиката и програмата „Алеята“ остава преди всичко празник. Усещането, че книгата може да събере стотици хора в центъра на града, е особено ценно в момент, когато вниманието ни е разпръснато между екрани и дигитални забавления. Точно тук, под сенките на шатри и дървета, литературата доказва, че продължава да вдъхновява, да събира общности и да създава връзки.

Между 8 и 14 септември София ще диша с книгите. Всеки, който мине по „Витошка“, ще има възможност да открие не само нови заглавия, но и нови приятелства, нови разговори и ново усещане за града като културно пространство. А всяка книга, която си тръгне в чантата на читателя, ще бъде начало на следващо лично приключение.