25 януари 2027 година е новата дата за концерта на Ерика Баду в София

Отложеният концерт на Ерика Баду ще се състои на 25 януари 2027 г. в зала 1 на НДК, съобщават организаторите. Датата е съобразена с новата програма на европейското турне IMeHo.

Както писа БТА, изпълнителката обяви промени в графика на европейското си турне и не успя да изпълни част от предварително обявените дати, сред които и концертът в София на 23 октомври 2026 г.

Обновените дати от европейското турне са 15 януари 2027 г. в Милано (Италия), 20 януари в Париж (Франция), 25 януари в София и 27 януари в Катовице (Полша). По думите на организаторите изпълнителката цени разбирането и подкрепата на феновете си и очаква с нетърпение да излезе на сцената във всеки от градовете.

Ерика Баду е американска певица, свързвана с възникването на нео соул жанра. Тя е носителка на пет награди „Грами“ и има 20 номинации. През 2025 г. Billboard Women in Music ѝ присъжда наградата Icon Award за цялостен принос. В края на август Баду издаде съвместен албум с продуцента The Alchemist, озаглавен Before the World Blows: The Abi and Alan Experiment.

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