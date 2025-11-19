Котка в Германия попадна в колет погрешка

Жена в Южна Германия изпратила, без да иска, собствената си котка в колет, съобщава БТА.

Полицията съобщи, че във вторник служителка в пекарна в Бавария, където има пункт за събиране на колети, чула тихо мяукане, идващо от картонена кутия. Тя веднага уведомила собственичката, която познавала.

Смята се, че любопитната котка се е промъкнала в картонената кутия и е заспала, след което по погрешка е била изпратена по пощата.

Колетът е бил отворен, а котката е спасена и върната на собственика си, съобщи полицията.

Миналата седмица миризма на животно прогони цялата енория от църквата в югозападния германски град Ротвайл, допълва ДПА.

Специалист по дезинсекция вече е бил на място два пъти, но без успех. Миризмата идва или от мъртва катерица, или от мърша, която самата катерица е занесла в тръбите на отоплителната инсталация, уточнява агенцията.

