Защо Украйна не може да изтегли войските си от Донбас

Четох мнения на хора, подкрепящи Украйна, които допускат вариант с изтегляне на войските от Донбас и Корейски сценарий.

Малко контекст. Вчера Дийп Стейт съобщиха, че за последните 1010 дни война, вражеската армия е окупирала 1% от територията на Украйна. Свободната част на Донбас (предимно Донецка област, от Луганска украинската армия контролира много малка част) е около 30%. По-големите градове, които са под контрол на Украйна са: Покровск, Лиман (напълно разрушени), Дружкивка (малко по-малко разрушена), Краматорск и Словянск (малко разрушени). На тези територии живят над 260 000 души цивилно население.

Ще напиша първо рационални доводи, после емоционални.

За да превземат гореспоменатите градове, на руснаците ще са им нужни години. Всички виждаме, как втора година се опитват да превземат Торецк или Часив Яр, например. И колко загуби понасят. Същото е за Покровск.

Тези години бойни действия дават време. Да се изградят нови отбранителни линии. За подготовка на военни. За водене на "преговори". Време, в което може и да се изтощи руската икономика, може да умре вожда им и т.н. Дават време, украинската армия да получи оръжие.

Какво ще стане, ако без бой се подари на руснаците Донецка област? Ще излязат на граници, които не са укрепени, не са подготвени за бойни действия. (Фронта не е една линия, а е в дълбочина вече 30 километра. Това са окопи, фортификации, минирани територии, логистични линии и т.н. Това всичкото няма как да се изгради за месец-два. Донецка област води война 12-та година и е най-подготвена.) Ако нашите военни бъдат изтеглени от Донбас, то вражеската армия много лесно може да стигне до река Днипро. Да загубим градовете Полтава, Кременчук, Харкив, Суми и т.н.

Трябва да се има предвид и факта, че Донецка област е гъсто населена. Има много села, градове и т.н. Не е същото положението в Днепропетровска и Полтавска област. Много по-лесно се държи отбрана в населени места, отколкото в полето. Тоест, отбраната на Донецка област е в пъти по-лесна и изгодна за украинската армия, отколкото, ако се стигне до отбрана на територията на съседните области.

И още един рационален довод. Ако останалите недемократични страни видят, че със сила могат да вземат чужди територии, кое ще ги спре да последват примера на Русия?

Защо на вражеската страна е толкова необходима неокупираната част от Донецка област - заради водата. Трябва им водата от река Сиверский Донецк, защото имат голям проблем в окупираните територии. А и имиджово, някак не звучи добре, че “втората армия в света” 12 години не може да завземе една област...

Сега емоционалните доводи:

Как някой ще обясни на военните, които са от окупираните територии, които се борят 12 години, че няма да се върнат вкъщи?

Как някой ще обясни на цивилното население от неокупираната част, че родината им просто ще ги предаде на врага?

Как някой ще обясни на украинското население, което по една или друга причина се е оказало в окупация, и на място се бори, че Украйна няма да се бие за тях?

Как някой ще обясни на всички жени, останали без мъжете си, майки без децата си, сестри без братята си и т.н., че сега просто предаваме това, за което те са се борили?

Как някой ще обясни на момчетата, които са загубили крайници, зрение, слух… при освобождаването на тези територии, Лиман например, че сега ще се предадат на врага?

И в края на краищата (най-малаважно, но все пак), на мен кой ще ми обясни за какво беше всичкото това чудо?

Не вярвам, че някой ще даде заповед за изтегляне на войските от тук. А ако случайно, някой даде такава заповед, тя ще е престъпна. И едва ли ще има кой да я изпълни...

