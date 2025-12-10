Второ и последно отворено писмо до Бойко Борисов

ОТВОРЕНО ПИСМО

до г-н Бойко Борисов – мандатоносител

на настоящото управление на България

Уважаеми г-н Борисов,

Обръщам се към Вас за втори и последен път. Преди време публично Ви предложих да се оттеглите от политиката и да се отдадете на заслужен отдих. Днес повтарям с още по-голямо убеждение и настойчивост своя призив.

Политическата ситуация, в която се намира родината ни става все по-напрегната и се приближава до момента на потенциален взрив. Напрежението в обществото отдавна се нагнетява, като последните многолюдни граждански протести му дадоха първи израз, използвайки за повод масовото неприемане на предложения от воденото от Вашето управление бюджет на държавата. Но то няма да намалее след направените отстъпки, тъй като по същество недоволството на гражданите няма финансова, а морална основа. Става дума за неприемане и дори отвращение от начина, по който сега се управлява държава, както и от неблагоприятните перспективи, произтичащи от него. Това управление, справедливо или не, вече е станало символ на некадърност, безпомощност за правене на реформи и най-вече за корумпираност.

Търпението на критична маса от нашите сънародници, може би дори мнозинството от тях/нас, е изчерпано. Омерзението им/ни от настоящото управление вече е ескалирало в нетърпимост, която в някакъв близък момент ще роди не просто омраза, но и гняв. Следващата крачка е ярост, а тя е предпоставка за избухване на агресия.

Вярвам, че и Вие не желаете да се стигне до такава трагична развръзка. Затова е важно тъкмо сега да направите нужното за нейното предотвратяване.

Драги Бойко, отправям искрена човешка молба към теб – позволявам си фамилиарността, тъй като принадлежим към общо поколение и работихме през последните десетилетия едновременно, всеки според разбиранията и силите си, за добруването на страната ни – оттегли подкрепата си за настоящото управление и дай шанс на други хора да се нагърбят със съдбините на отечеството ни.

Нашето време за активна работа свърши. Идват нови поколения с други възприятия на света и различни разбирания за живота и начина, по който следва да се управлява държавата ни. Нека направим крачка назад и дадем път на децата и внуците си. Да проявим мъдрост и отговорност в края на професионалния си път. Вярвам, че още веднъж ще използваш добрия си политически усет и познание на нашите сънародници, като няма да се заинатиш и застанеш на пътя на зараждащата се промяна. Надявам се, че здравия ти разум ще надделее над арогантността, властолюбието и лакомията на твоя партньор в управлението, който се е самозабравил в желанието си да овладее цялата държава. Неговият крах е неизбежен, колкото и понастоящем да му струва невъзможен. Ала не е нужно и ти да потъваш с него. Тръгни си с достойнство, за да бъдеш запомнен с уважение, най-малкото заради това си решение. Дай си сметка, че и днес са актуални думите на народния поет Иван Вазов по отношение на порива за промяна на статуквото: „И всякоя възраст, класа, пол, занятье зимаше участье в това предприятье; богатий с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учений с умът…”.

С пожелания за здраве, дълголетие и спокойни старини!

Твой сънародник, съгражданин и почти акранин* – Добрин Тодоров.

-------------

*акранин - връстник