Войните в Африка: Руслан Трад и Камен Невенкин във Фронтова линия 09.12.2025

Заради протестите, по изключение Фронтова линия ще бъде днес, 09 декември, вторник, вместо в сряда, както обикновено.

В предаването ще гостува Руслан Трад, който ще си говори с Камен Невенкин за войните в Африка.

Руслан Трад едва ли има нужда от представяне - журналист, анализатор, инфлуенсър, той е един от малкото хора в България, които професионално следят развитието на всички конфликти по света, включително и тези, които рядко попадат в обектива на медиите.

Освен за Африка, ще си говорим и за новата стратегия на САЩ, в която Европа вече не е приятел, който САЩ се ангажира да защитава, а нещо друго - дали враг или просто безинтересна територия - това ще обсъждаме с Руслан Трад.

Както винаги очакваме Вашите въпроси в живия чат на предаването. Започваме в 19 часа.