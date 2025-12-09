Войните в Африка: Руслан Трад и Камен Невенкин във Фронтова линия 09.12.2025

Владимир Йончев 09 декември 2025 в 13:36 514 0
Руслан Трад и Камен Невенкин

Снимка OFFNews
Руслан Трад и Камен Невенкин за войните в Африка

Заради протестите, по изключение Фронтова линия ще бъде днес, 09 декември, вторник, вместо в сряда, както обикновено.

В предаването ще гостува Руслан Трад, който ще си говори с Камен Невенкин за войните в Африка.

Руслан Трад едва ли има нужда от представяне - журналист, анализатор, инфлуенсър, той е един от малкото хора в България, които професионално следят развитието на всички конфликти по света, включително и тези, които рядко попадат в обектива на медиите.

Освен за Африка, ще си говорим и за новата стратегия на САЩ, в която Европа вече не е приятел, който САЩ се ангажира да защитава, а нещо друго - дали враг или просто безинтересна територия - това ще обсъждаме с Руслан Трад.

Както винаги очакваме Вашите въпроси в живия чат на предаването. Започваме в 19 часа.

Виж още за:

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

