В ЕП се очертава блокаж на предложения от ЕК многогодишен бюджет

В Европейския парламент се очертава блокаж на предложения от Европейската комисия бюджет, освен ако тя не направи значителни отстъпки по отношение на средствата за земеделските производители и регионите в Европа.

Румънският евродепутат от Европейска народна партия Зигфрид Мурешан ще координира позицията на ЕНП по бъдещия многогодишен бюджет на Европейския съюз, стана ясно днес.

Мурешан е главният преговарящ от Европейския парламент (ЕП) за новата бюджетна рамка на Европейския съюз от 2028 до 2034 година. Днес той бе назначен и за ръководител на работната група на ЕНП за бюджета, в която участват представители от всички партии, членуващи в ЕНП в Европа – на регионално, национално и европейско равнище.

"Нашата цел е ясна - да укрепим позицията на ЕНП по отношение на следващия бюджет на ЕС и да координираме работата на нашите партии-членки, независимо дали са на власт или в опозиция, в европейските градове, региони или столици. Ще работим заедно за бюджет, свързан с реалностите на територията, близък до хората, който подкрепя регионите, подкрепя земеделските стопани, укрепва общностите и дава видими резултати за хората", заявява евродепутатът.

ЕНП е най-голямата група в ЕП и заплашва да отхвърли ключова част от предложението на Европейската комисия (ЕК) за многогодишния бюджет през идния месец. Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е от ЕНП. Това не пречи на Мурешан да предупреди, че ако ЕК не направи значителни отстъпки по отношение на средствата за земеделските производители и регионите в Европа - ЕНП ще отхвърли проектобюджета.

"Ако Комисията пренебрегне нашите искания, нашите членове виждат отхвърлянето като неизбежно. Очаквам сериозни отстъпки от Комисията до ноември", пише главният преговарящ от ЕП за бюджета в писмено изявление, предаде Politico.

По думите му това може да се избегне, само ако ЕК подобри предложението си за бюджетната рамка в кратък срок.

Ако патовата ситуация продължи, ЕНП може да внесе предложение за отхвърляне на предложението по време на пленарната сесия в Брюксел на 12 ноември. Такова действие вероятно ще получи подкрепата на повечето политически групи.

На теория ЕК би могла да игнорира гласуването на ЕП, но това може да доведе до проблеми в бъдеще, като се има предвид, че е необходимо съгласието на Парламента за одобряване на следващия седемгодишен бюджет, който обхваща периода от 2028 до 2034 г.

От правна гледна точка Парламентът не може да блокира предложението напълно, но може да заплаши да отхвърли окончателния бюджет, след като той бъде одобрен от страните от ЕС – ход, който би повишил значително политическия залог, отбелязва Euractiv.

За да се даде повече време за преговори, ЕНП се оттегли от предишната си заплаха да блокира предложението на Комисията по време на пленарната сесия в Страсбург следващата седмица.

Под силен натиск от страна на земеделските производители и кметовете, ЕНП поиска промени в спорния план за обединяване на средствата за производители и регионите - които съставляват над половината от общия бюджет на ЕС - в единни фондове, управлявани от националните правителства.

Пред Politico водещият законодател на ЕНП в областта на земеделието Херберт Дорфман заяви, че се е срещнал с еврокомисаря по земеделието Кристоф Хансен в опит да подобрят проектопредложението на бюджетната рамка.

"Готови сме да подкрепим отхвърлянето на бюджет, ако няма промяна от страна на ЕК", коментира Дорфман.

През следващите дни висши законодатели от ЕНП ще продължат да се срещат с комисарите, отговарящи за бюджета, земеделието и регионалната политика - Пьотр Серафин, Кристоф Хансен и Рафаеле Фито - в търсене на компромис, отбелязва брюкселското издание.

Прогресивният алианс на социалистите и демократите в ЕП (S&D) Ираче Гарсия, чиято група също е готова да отхвърли националните планове, се присъедини към регионалните лидери в протест пред ЕП в сряда. "Ние сме против националните планове и ре-национализацията на европейската политика", заяви тя.

Ако и S&D, и ЕНП отхвърлят предложението на ЕК, се очаква Зелените и либералната група "Обнови Европа" (Renew Europe) да последват примера им, като по този начин се формира потенциално блокиращо мнозинство в ЕП.