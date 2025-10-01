Томахоук за удари по Москва. Фронтова линия с Камен Невенкин 01.10.2025

След кратко прекъсване "Фронтова линия с Камен Невенкин" отново се завръща в канала на OFFNews в YouTube.

Предаването започва в традиционния час - сряда, 20 часа.

Този път с Камен няма да имаме историческа тема, защото за тези два месеца, в които не бяхме заедно, се случиха много събития по фронтовете на Украйна, а и в други страни от Източна Европа и си заслужава да ги обсъдим подробно.

Горещата тема в последните дни е дали наистина Тръмп е охладнял към Путин и ще се съгласи да предостави на Украйна ракетите Томахоук, която тя толкова иска, а Европа е готова да плати.

Могат ли Томахаук да обърнат войната? Тези ракети са с обсег 2500 км и позволяват удари в дълбокия тил на Русия. Но освен за удари по военни обекти и критична инфраструктура, те биха могли да се използват и за удари по Москва и Санкт Петербург, включително и за терор над населението.

