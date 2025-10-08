Ексклузивно Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

Владимир Йончев 08 октомври 2025 в 16:56 854 2
Цар Борис III: герой или страхливец

Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев за личността на цар Борис III ще видите в днешното издание на "Фронтова линия".

Както винаги в сряда предаването ще започне в 20 часа. Можете да го проследите в канала на OFFNews - харесайте канала и натиснете камбанката - така ще получите нотификация, за да не го пропуснете.

Идеята за това предаване се роди на 28 август, когато е годишнината от смъртта на цар Борис. Камен Невенкин, който неведнъж в нашите предавания е споменавал, че цар Борис е по-скоро отрицателен, а не положителен герой, беше възмутен от възторга, с който се споменаваше името на царя. А сред най-възторжените коментатори беше нашият колега Манол Глишев. Тогава решихме, че истината ще се роди в спора между двамата. Манол ще защитава тезата, че цар Борис III е герой, а Камен ще защитава тезата, че е страхливец.

Освен Вашите въпроси, които очакваме в живия чат на предаването, този път очакваме и коментари кой от двамата е по-убедителен в аргументацията си.

    edin slep

    08.10 2025 в 18:16

    Мисля че Невенкин е прав, то "народа" и Тошо и Тиквата обича като децата си, мнението на стасдото ли е меросавно, за качествата на овчаря?

    Октим

    08.10 2025 в 17:59

    Тезите на разни лапачи изобщо не ме интересуват! Важното е, че от от баби, дядовци, майка, баща и всякаква друга рода знам, че ЦЕЛИЯ народ е обичал царя, включително и старите роднини на всички онези отрепки, които в наши дни го плюят и погребение като неговото няма да има никога вече в България! Лошото е, че сина му се оказа от “друга порода“, като съм сигурен, че баща му изпитва болка дори и на онзи свят!
     
