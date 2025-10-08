Цар Борис III: герой или страхливец. Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев във Фронтова линия

Спор между Камен Невенкин и Манол Глишев за личността на цар Борис III ще видите в днешното издание на "Фронтова линия".

Както винаги в сряда предаването ще започне в 20 часа.

Идеята за това предаване се роди на 28 август, когато е годишнината от смъртта на цар Борис. Камен Невенкин, който неведнъж в нашите предавания е споменавал, че цар Борис е по-скоро отрицателен, а не положителен герой, беше възмутен от възторга, с който се споменаваше името на царя. А сред най-възторжените коментатори беше нашият колега Манол Глишев. Тогава решихме, че истината ще се роди в спора между двамата. Манол ще защитава тезата, че цар Борис III е герой, а Камен ще защитава тезата, че е страхливец.

Освен Вашите въпроси, които очакваме в живия чат на предаването, този път очакваме и коментари кой от двамата е по-убедителен в аргументацията си.