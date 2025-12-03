Спасени ли бяха българските евреи? Фронтова линия с Камен Невенкин (03.12.2025)

OFFNews 03 декември 2025 в 18:00 2455 1
Ружа Райчева и Камен Невенкин

Спасени ли бяха българските евреи - това ще обсъдим днес в предаването "Фронтова линия" с Камен Невенкин, което започва в 19 часа.

Много се говори за спасяването на българските евреи от страна на българската държава, начело с Цар Борис III, по време на Втората световна война през 1943 година. 

Но 11 343 български евреи от Беломорска Тракия са депортирани към концентрационния лагер в Треблинка. Само 12 от тях оцеляват.

Кои български дейци играят централна роля в спасяването на българските евреи, кои факти са преувеличени и защо не е било възможно да бъдат спасени всички?

Тези въпроси с Камен Невенкин ще разисква политическият репортер на OFFNews Ружа Райчева.

Разговорът започва в 19 часа - гледайте и се абонирайте за подкаста ни в YouTube!

    Niko Kolev

    04.12 2025 в 09:15

    Искам да попитам следното. Кой е начинът, по който българските власти тогава е трябвало да действат, за да предотвратят депортирането им? Лично аз не съм чул някой от спасените евреи - български граждани да е повдигал въпроса за тях.

    Юридически тези хора не са български граждани, тя няма правни лостове, за да се намеси.
     
