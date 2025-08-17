След срещата с Путин Тръмп промени позицията си за необходимостта от прекратяване на огъня

Президентът Тръмп поздрави руския президент Владимир Путин в съвместната база Елмендорф-Ричардсън в петък в Анкъридж, Аляска. По време на полета си към Аляска Тръмп заяви, че основният му приоритет е прекратяването на огъня във войната между Русия и Украйна. След срещата с Путин обаче той каза, че прекратяването на огъня не е от съществено значение и че е по-добре да се търси трайно мирно споразумение, пише Грег Майър за Нешънъл Пъблик Рейдио.

Докато летеше за Аляска за срещата си с руския лидер Владимир Путин, Тръмп подчерта, че основната цел е прекратяване на огъня. Той заяви, че ще бъде разочарован, ако това не се постигне, и предупреди за „тежки последствия“.

Но малко след разговора с Путин Тръмп промени позицията си и заяви, че прекратяването на войната между Русия и Украйна не е от решаващо значение. В социалните мрежи той написа, че „всички са решили, че най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се премине директно към мирно споразумение, което ще сложи край на войната, а не към просто споразумение за прекратяване на огъня, което често не се спазва“.

Новата позиция на Тръмп го доближава до Путин и го поставя в противоречие с украинския президент Володимир Зеленски, който в понеделник ще посети Белия дом.

Последната визита на Зеленски там – на 28 февруари – прерасна в ожесточен спор между украинския лидер и Тръмп пред камерите. Тогава Тръмп каза на Зеленски, че „в момента не разполага с нужните карти“ и че украинският президент ще трябва да направи отстъпки пред Русия, за да предотврати пълното унищожение на страната си.

След тази дипломатическа катастрофа Зеленски и Украйна работиха усилено за възстановяване на отношенията с Тръмп и изглеждаше, че усилията дават резултат. Украинците постоянно хвалеха мирните усилия на Тръмп. Когато той настоя за сделка, която да даде на САЩ достъп до ценни украински минерали, Киев се съгласи.

Когато преди няколко месеца Тръмп започна да настоява за прекратяване на огъня, украинците подкрепиха тази стъпка. Путин не го направи, а Тръмп започна да го критикува открито и бе все по-разочарован, до степен, че заплаши с допълнителни санкции.

Въпреки това Путин и Тръмп изглеждаха в отлични отношения на срещата си в петък. Макар да не обявиха нищо официално, Тръмп изглежда е застанал на страната на Путин по важния въпрос дали да се търси незабавно прекратяване на огъня или всеобхватно мирно споразумение, което ще изисква дълги преговори.

Държавният секретар Марко Рубио бе попитан за позицията на президента в предаването Meet the Press with Kristen Welker по NBC.

„От дълго време искаме прекратяване на огъня“, каза Рубио. „Единственият начин да се постигне това е двете страни да се съгласят да спрат да стрелят една срещу друга, а руснаците просто не са се съгласили.“

Зеленски ще получи допълнителна подкрепа по време на посещението си в понеделник. Няколко европейски лидери ще пътуват с него до Вашингтон, за да съдействат за осигуряване на по-нататъшна подкрепа от Запада за Украйна.

В неделя в Брюксел Зеленски се срещна с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е сред лидерите, придружаващи го.

„Ние се съгласихме за необходимостта от прекратяване на огъня за последващи дипломатически стъпки, ефективни гаранции за сигурността на Украйна и продължаване на санкциите срещу Русия“, написа Зеленски в X.

Защо Украйна подкрепя незабавно прекратяване на огъня

Украйна настоява за прекратяване на огъня по няколко причини. На първо място, това би бил най-бързият и най-реалистичен начин да се спрат боевете в краткосрочен план.

Украйна не е имала почивка от руските атаки от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., и всяка пауза би била добре дошла. Руските сили продължават да атакуват страната – с настъпателни операции в източните региони и с нощни удари с дронове и ракети по цялата територия.

Киев твърди, че двете страни първо трябва да постигнат прекратяване на огъня, а след това да седнат на масата за преговори, за да договорят много по-сложните условия на трайно мирно споразумение.

„Нашата визия е първо прекратяване на огъня, а след това всичко останало“, заяви Серхий Лещенко, съветник на Зеленски, по украинската телевизия. „Ако преговаряме преди прекратяването на огъня, това създава голям риск за Украйна. Ако има прекратяване на огъня, това отваря пространство за дипломатите.“

Украйна също така се опасява, че без примирие Путин ще продължи да печели време и да удължава войната. Според украинските лидери той вярва, че времето е на негова страна и възнамерява да продължи да воюва, докато не получи желаното на бойното поле или отстъпки от Украйна.

По думите на украинците прекратяването на огъня би принудило Путин да преговаря.

Подходът на Русия към преговорите

На срещата на върха в Аляска Путин отново повдигна любимата си теза – че за да се постигне траен мир, трябва да се премахнат „коренните причини“ за конфликта. Това включва дълъг списък с искания, които Русия не успя да реализира на бойното поле.

В момента Русия контролира близо 20% от украинската територия, но настоява Украйна да се откаже от още земи в източната част на страната – в Донбас. Москва иска също гаранции, че Украйна никога няма да стане член на НАТО, както и споразумение, което значително да ограничи бъдещия размер на украинската армия.

Украйна отхвърля всички тези искания и заявява, че преговорите за всеобхватно мирно споразумение няма да доведат до резултат, а боевете ще продължат.

От гледна точка на Русия, съгласието за прекратяване на огъня може да коства на армията ѝ инерцията на бойното поле, където тя постига постепенни успехи през последните две години, макар и с огромна цена в човешки жертви. Примирието би отслабило настоящото предимство на Русия и би облекчило натиска върху Украйна.

„Всичко ще зависи от това, с какво украинците могат да се примирят.“

След срещата на върха в Аляска дипломатическият дебат се фокусира върху това дали да се работи за краткосрочно прекратяване на огъня или за трайно мирно споразумение. Отговорът ще стане ясен, когато Тръмп и Зеленски се срещнат в понеделник в Белия дом.