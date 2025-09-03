Ще пламне ли Кавказ? Пламен Димитров гостува LIVE на Камен Невенкин във Фронтова линия

Кавказ се превръща в поредната гореща геополитическа точка и център на световното медийно внимание.
Неочаквано след десетилетия конфронтация Армения и Азербайджан си стистнаха ръцете, а Русия губи традиционното си доминиращо положение.
Тръмп и Ердоган ли са новите силни играчи в региона?
Отговори на тези въпроси очакваме от Пламен Димитров, журналист в "Българска армия" и член на Българското геополитическо дружество. Той ще бъде гост на Камен Невенкин във "Фронтова линия" днес от 20 часа.
Както винаги очакваме вашите въпроси в живия чат на предаването.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Какви оръжия показа Китай на грандиозния си парад
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на НС, полицията ги спря
Асен Василев за брифинга с Фон дер Лайен: Борисов недопустимо избута премиера като фигурант
Според ПП-ДБ ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на ''Новото начало''