Ексклузивно Следим на живо протеста ''Отпор срещу диктатурата!''

Ще пламне ли Кавказ? Пламен Димитров гостува LIVE на Камен Невенкин във Фронтова линия

Владимир Йончев 03 септември 2025 в 19:44 409 0
Фронтова линия с Камен Невенкин

Снимка OFFNews
Фронтова линия с Камен Невенкин

Кавказ се превръща в поредната гореща геополитическа точка и център на световното медийно внимание.

Неочаквано след десетилетия конфронтация Армения и Азербайджан си стистнаха ръцете, а Русия губи традиционното си доминиращо положение.

Тръмп и Ердоган ли са новите силни играчи в региона?

Отговори на тези въпроси очакваме от Пламен Димитров, журналист в "Българска армия" и член на Българското геополитическо дружество. Той ще бъде гост на Камен Невенкин във "Фронтова линия" днес от 20 часа.

Както винаги очакваме вашите въпроси в живия чат на предаването.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Подземията, бункерите и бомбоубежищата в София