Ще пламне ли Кавказ? Пламен Димитров гостува LIVE на Камен Невенкин във Фронтова линия

Кавказ се превръща в поредната гореща геополитическа точка и център на световното медийно внимание.

Неочаквано след десетилетия конфронтация Армения и Азербайджан си стистнаха ръцете, а Русия губи традиционното си доминиращо положение.

Тръмп и Ердоган ли са новите силни играчи в региона?

Отговори на тези въпроси очакваме от Пламен Димитров, журналист в "Българска армия" и член на Българското геополитическо дружество. Той ще бъде гост на Камен Невенкин във "Фронтова линия" днес от 20 часа.

