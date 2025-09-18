Сергей Караганов, руският д-р Хайд който шепне на ухото на Путин

Под маската на британски джентълмен, с костюм по поръчка и обръсната глава, професор Сергей Караганов е истинският д-р Хайд на руското стратегическо мислене. Директор на Съвета за външна политика и отбрана, съосновател на престижния дискусионен клуб „Валдай", той е нещо като интелектуален гарант на режима, дори един от идеолозите на самия Владимир Путин. В това си качество миналата година той модерираше дебат с руския президент на Икономическия форум в Санкт Петербург. Това беше възможност за професора да му зададе директно въпрос, който не спира да повдига от началото на войната в Украйна:

Какво чака Русия, за да използва ядреното си оръжие и да "вразуми" Запада?

През юни 2023 г. Сергей Караганов публично призова руската армия да проведе „превантивен ядрен удар" срещу европейска страна, например Полша. „Това е морално ужасен избор: ние използваме оръжието на Бога, осъждайки се на тежки духовни загуби. Но ако не го направим, не само Русия рискува да изчезне, но най-вероятно цялата човешка цивилизация ще стигне до края си", пише той. По това време Владимир Путин му отговори доста рязко, че Русия няма нужда от ядрено оръжие, за да „постигне целите на своята специална военна операция".



Може би затова руският стратег днес е преминал към друга тема. В статия, публикувана неотдавна в официоза „Российская газета", той размишлява върху бъдещето на Русия. Бъдеще, което той вижда на изток, далеч от Европа, която представя като източник на всички нещастия. „Триста годишното европейско пътуване на Русия приключи, по-добре да беше приключило век по-рано. Тогава поне частично щяхме да избегнем тежките трагедии за страната и народа през XX век. Практически всички заплахи през този век идваха от Европа. Време е да се заемем с „връщането към себе си", към дома, към изворите на нашата история като велика държава", пише той.

А тези извори са в Сибир. Тази „сиберизация" на Русия вече е неговата основна кауза. Той я нарича „завръщане у дома" и ръководи мозъчен тръст, посветен на този въпрос който предлага конкретни мерки на правителството за реализиране на този проект след постепенното приключване на „конфронтацията" с една Европа, която е станала по-русофобска от всякога според Караганов.



Приоритетното развитие на сибирските градове, на инфраструктурата и постепенното преместване на центровете на икономическата, политическата и икономическата власт във вътрешността на Евразия са част от предложените мерки. Между другото, професор Караганов предлага и решение на една дилема, която изглежда все повече тревожи Кремъл: какво да се прави с военните, върнали се от фронта? Амбицията на Владимир Путин беше да ги превърне в новата „елита на страната", но засега без особен успех. Предложението на Караганов е просто: трябва да ги изпратим да заселят и възстановят Сибир!



За първи път този войнствен политолог очертава и какъв може да бъде един приемлив за Русия край на войната в Украйна, което вероятно е най-интересното в тази история. Във всеки случай той счита, че „острата фаза" на конфликта е към края си и че руснаците трябва да се примирят с идеята, че Москва няма да постигне нито „блестяща победа", нито „пълно поражение" на врага, както през Втората световна война през 1945 г. и войната срещу наполеоновите войски през 1815 г. Изглежда, че той отново съжалява, че Русия не е използвала ядрено оръжие, за да постигне целта си. Конфликтът в Украйна и, по заместителство, със Запада, ще продължи с ниска интензивност до „изчезването" на сегашните западни елити, които се нуждаят от демонизиране на Русия, за да оцелеят политически. Но междувременно Русия ще се е превърнала в сибирска сила. Добре дошли в прекрасния свят на др. Караганов!

