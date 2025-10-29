Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 29.10.2025

Седем са градовете-крепости, които Украйна защитава в момента. Какво е положението във всяка една от тях. Верни ли са съобщенията на руските пропагандисти, че армията им е обкръжила ВСУ в Покровск?
Днешното издание на Фронтова линия с Камен Невенкин ще бъде посветено изцяло на случващото се в Украйна. По фронтовете на войната се събраха доста новини, които заслужават да бъдат обсъдени.
Но заедно с това ще обсъдим и продължаващия натиск върху руската територия. Ударите на Украйна по обекти на нефтопреработвателната промишленост на Руската федерация вече са ежедневие. Огромна част от производствените мощности са извън строя и в най-богатата на петрол страна се вият огромни опашки за бензин. Ще се разпадне ли руската икономика?
По-специално внимание ще обърнем и на една оръжейна новина - заявката на Украйна, че ще купи 150 изтребителя Грипен от Швеция. Може ли това да означава, че шведският производител се превръща в новия оръжеен гигант, който да замени американските производители на бойни самолети?
Предаването започва точно в 20 часа.
Очакваме Вашите въпроси в чата на живото предаване.
Ще Ви бъдем благодарни, ако още сега споделите видеото и изпратите линка към него до приятелите си в социалните мрежи, за да може да стигне до колкото се може повече хора.
Скъпи читатели, опитваме се да правим качествено съдържание, каквото липсва в българските канали. За да продължим да го правим, разчитаме на Вашата подкрепа. Можете да направите дарение като ползвате функциите суперчат, да станете член на канала ни и да ни подкрепяте всеки месец със скромна сума или да направите дарение на:
ОФФ МЕДИЯ АД
BG87UNCR70001525054523
Уникредит Булбанк
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.