Руската душа и вечният стремеж към експанзия

„Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать –

В Россию можно только верить.”

Фьодор Тютчев

1866 г.

Русия от векове следва модел на експанзия, формиран от геополитическото ѝ положение, историческото наследство, икономическите ресурси, политическата система и социално-демографските особености. Но ключов елемент в тази картина е народопсихологията – устойчива смесица от черти, оформени от географията, климата, религиозната традиция и историческия и социален опит на тази огромна държава.

Широта на душата и емоционални крайности

В руската култура често се говори за „широта на душата” – способността на руският човек да бъде щедър, търпим, великодушен и да проявява дълбоко чувство на състрадание и откритост към другите, дори към непознати или врагове. В Русия „широта на душата” се свързва с идеята за голямото сърце на руския човек – да понася трудности и несправедливости, но да остава човечен, да прощава и да поддържа вяра в доброто, въпреки тежките исторически и социални условия. Въпреки че тази концепция е част от традиционната руска литература и философия, в които се противопоставя на тесногръдието, себичността и прагматизма, често се наблюдава трайна склонност към крайности – силни емоционални изблици, внезапни промени от ентусиазъм към апатия, от оптимизъм към песимизъм.

Руската душевност е смесица от противоречивост и дуализъм и често съчетава несъвместими противоположности: покорство и бунт, нежност и суровост, религиозност и скептицизъм. Често в един и същи човек съществуват съвсем различни, дори несъвместими нагласи (неслучайно героите на Достоевски и Толстой са в крайни психологически състояния).

Руснакът изразява емоциите си открито, понякога бурно и крайно, но пък преживява дълбоко, като често рязко преминава от дружелюбие към гняв. Емоционалните апели, подкрепени с исторически наративи за страдание и героизъм, създават готовност за големи жертви, които биха обезкуражили други общества. В Русия емоционалната мобилизация чрез крайности винаги е работила безотказно и тя исторически често е преминавала към радикални обрати – от „мирна” реторика към пълна военна мобилизация и от пасивност към внезапни, мащабни и разрушителни действия. Тези „пулсации” често са имали катастрофални последици за съседни народи, когато са били насочени навън.

Търпение, фатализъм и култ към страданието

Руснаците придават голяма стойност на търпението и издръжливостта. Поради тежкия климат, войните и репресиите, в руската психология се цени умението да „търпиш” и да „издържаш”. Това често се съчетава с фатализъм – убеждението, че много неща са предопределени и човек трябва да ги приеме, което води до приемане на войната и разрушенията като „съдба” или „нужна жертва” и до толерантност към тежки човешки и икономически загуби в името на „победата”.

Православната традиция, с акцент върху вътрешния духовен живот и страданието като средство за духовно израстване, смирение и преодоляване на трудностите, е оставила траен отпечатък и продължава силно да доминира в руския светоглед. В руската народопсихология страданието се възприема като неизбежна, дори смислена част от живота. За обикновения руснак то често е начин да се прояви вътрешна сила, да се търси справедливост и да се поддържа вяра в по-добро бъдеще. Страданието придава дълбочина на житейския му опит и укрепва чувството му за общност и съпричастност.

Законът и „нашата справедливост”

В Русия законът често се възприема като инструмент на властта, а не като универсален арбитър, и като нещо формално, което може да се заобиколи, ако обстоятелствата „налагат”. За руснака са важни личните връзки и „понятието за справедливост”, което не винаги съвпада с писаните правила. Пренесено в международните отношения това поставяне на „справедливостта според нас” над правилата и приемането им за относителни често води до пренебрегване на договори, граници и норми и до пряка заплаха за международната сигурност, като всяка външна намеса или сдържане се тълкува не като правен акт, а като враждебна агресия. Това гъвкаво отношение към закона позволява оправдаването на нови агресивни действия, засилва психологическата устойчивост срещу външен натиск и прави международните санкции по-малко ефективни, защото обществото е свикнало да функционира в условия на заобикаляне на формални правила.

Колективизмът

Колективизмът и общностното мислене са трайно и неизлечимо залегнали в руската душа. Исторически селската община (преди реформите на Столипин) и липсата на индивидуална собственост в миналото както и силната държавна власт насърчават чувството, че човек е част от по-голяма общност, а не самостоятелна единица с индивидуалност. Това води до силно усещане за „ние”, но и често до подчиняване на личните интереси в името на колектива или държавата. Поради историческия си опит с дълги периоди на застой, прекъсвани от внезапни и радикални промени, масовият руснак често приема, че нещата се решават „отгоре”, а неговото мнение е без значение. По тези причини в Русия е особено силна подкрепата за „националното единство” и централизираните решения.

Колективистичното мислене често подтиква руското общество да подкрепя решения „в името на родината” дори когато те вредят на други народи, а липсата на силна индивидуалистична опозиция в масовото съзнание намалява вътрешната съпротива и не позволява натрупването на вътрешна критична маса срещу агресивна политика. Личните интереси се жертват в името на държавната цел, което улеснява мобилизацията за външни конфликти.

Много руснаци са склонни към идеализъм и жертвеност. Исторически в руската култура има уважение към готовността да жертваш личното благо в името на „голяма идея” – била тя вяра, родина, революция или правда.

Силната ръка

Специфичната руска народопсихология неизбежно влияе и върху това какъв тип лидери се възприемат като „истински” и приемливи.

Русия има историческа традиция на „силната ръка”. Тя дълго време е била централизирана държава с автократична власт – от княжеските времена през царизма до съветския период. Това е формирало очакването, че лидерът трябва да бъде не толкова „администратор” или „служител на народа”, колкото „владетел”, който държи съдбата на страната в собствените си ръце. В народното съзнание се цени само фигура, която излъчва власт, твърдост и способност да взема еднолични решения, а лидерът се възприема като олицетворение на колектива, „баща на нацията”, който е над личните интереси (дори и това да е идеализирано). Руската културна традиция подкрепя възхода на лидери, които се представят като носители на велика идея за бъдещето, а не просто администратори на настоящето и ако те се възприемат като „свои” и „силни”, често се прощават ограничения на свободите в името на стабилността. Затова в Русия харизматичният авторитарен патерналист е по-желан от прагматичния либерален технократ.

Руската история с многобройни войни и външни заплахи е формирала психология на „осаждённой крепости” – силен инстинкт за самосъхранение чрез обединение около лидера. Лидер, който умело подчертава външни опасности и демонстрира готовност да „защитава родината”, често печели легитимност и подкрепа. Това насърчава избор (или възприемане) на фигури с военен или силов произход.

В народното въображение често се проявява дихотомията „цар-добър / боляри-лоши” като се отделя фигурата на лидера (добрия цар) от апарата около него (корумпирани чиновници). Това позволява лидерите да запазват популярност, дори когато управлението като цяло е проблематично.

Месианството – оправдание за експанзия

Много руснаци искрено вярват, че Русия има месианска роля и особена мисия. В руската културна история често присъства идеята, че Русия има специална роля в света – да спаси, обедини или пречисти човечеството. Това, за съжаление, не е само духовна, но и често агресивна политическа концепция, която не се спира пред логически аргументи за липса на икономическа или лична изгода. Другите народи се възприемат не като равноправни партньори, а като „обекти на спасение” или „зона на влияние”, а Русия е убедена, че има право и дълг да ги „спаси” или „освободи”, дори против тяхната воля (славянството и православието са само малка част от „освободителните” руски щения). В исторически план, когато идеята, че Русия е „спасител на света” или „трети Рим”, се е комбинирала с достатъчна политическа сила, тя е оправдавала намеса във вътрешните работи на други държави или завоевателни действия, а вярата във „висша цел” е правила разрушителните действия морално необходими и приемливи за обикновения руснак, който ги е възприемал като част от мисия за „доброто на човечеството”. Това намалява психологическата тежест от разрушенията и човешките загуби, а за обществото е много по-трудно да се откаже от военни кампании. Като следствие от тази изкривена логика Русия не приема „другите” за приятели – те са поданици или врагове.

Резултатът от всичко описано е културен модел на крайности и големи хоризонти, в който логиката често отстъпва пред чувството, практичността – пред идеята, а разума – пред емоцията. Това прави руската експанзия особено устойчива и трудна за сдържане.

Порочният кръг

Руската експанзия от векове се върти в един и същи порочен кръг. Месианството, колективизмът и идеализмът водят до липса на вътрешна критична маса, което води до емоционална мобилизация чрез крайности, която води до легитимиране на насилието като морално необходимо, което води до … месианство, колективизъм и идеализъм. Така кръгът се затваря и Русия се върти сама в себе си, поддържайки постоянен цикъл на оправдано насилие и емоционални крайности.