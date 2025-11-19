Русия всячески иска войната да продължи

Докато украинският президент Володимир Зеленски пътува из Европа, за да осигури за Украйна военна помощ, в Киев се разигра скандал покрай неговото обкръжение заради корупцията в сферата на енергетиката, най-чуствителния сектор на украинската икономика по време на войната.

Преди всичко искам да подчертая, че Зеленски направи достатъчно успешни визити в редица европейски страни, които влизат в коалицията на желаещите и всестранно подкрепят Украйна в нейната борба срещу руската агрессия. Той се срешна с лидерите на Норвегия, Швеция, Финландия, Германия, Франция, Гърция и Испания. Още през октомври тази година украинския президент подписа в Стокхолм мемрандум, който ще формира основата за по-натаъшно обещаващо сътрудничество във военната сфера. Става дума за потенциални поставки на 100-150 самолет Gripen Е класа, които ще бъдат произведени от технологичния гигант SAAB. Още сега Швеция е готова да преостави поне 10 самолета Gripen C/D, които са на въоружение в Швеция. Страната също дава на Украйна радари, наблюдателни платформи и самолети АУАКС, военно оборудване и обучение на украински военни.

В Гърция Зеленски подписа контракт на доставка на американския втечнен газ от САЩ в период от декември 2025 г. и до края на февруари 2026 г. , т.е. Украйна да може да преживее студената зима. Президентът благодари Гърция за подкрепата в трудни за украинците времена.

Гърция ще стане своеобразен газов хаб за Югоизточна Европа, снабдявайки със синьо гориво чрез т.нар. вертикален коридор не само Балканите, но Румъния, Молдова и Украйна, а също така и Словакия и дори Унгария. Така че Украйна може да стане не само потребител на газ, която идва от Гърция, но и става транзитираща държава за други страни от Европа. ЕС планира към 2027 г. да се откаже от руските газови доставки, които се използват от руската страна като оръжие за масово поразяване.

Верятно най-успешна визита на украинския президент по време на неговото европейско турне бе срещата с френския му колега Еманюел Макрон в Париж и подписването на декларация за мащабно засилване на авиацията и ПВО-то на Украйна. Както и в случаите на подписване с други европейски страни на подобни протоколи на намерения, те ща станат база за конкретни дългосрочни договори, като в случая с французите – 10-годишен. Зеленски побърза да го нарече "исторически", макар че нищо историческо няма. Исторически може да се нарече договор, който коренно ще промени ситуацията във войната, но, все пак, тази перспективна сделка сериозно ще помогне на Украйна да си укрепи отбранителната мощ.

Доставка на 100 френски изтребителя Rafale, 100-150 шведските самолети Gripen и - макар и нищожно малко - американски F-16 ще помогне на Украйна ефективно не само да отразява масираните руски атаки, но и да прави успешни контраофанзиви.

Франция днес снабдява Украйна с ракети клас "въздух-въздух", SAMAR|T радари към тях, управляеми високоточни авиабомби AASM HAMMER, дронове. Париж е готов да отдели и финансови средства за възстановяване на критичната инфраструктура в Украйна, да осигури сътрудничеството в сферата на железопътни превози. Русия непрекъснато бомбардира железопътната инфраструктура, затруднявайки движенето не само на товарните влакове, но и на гражданските.

Украинските летци вече работят с френските самолети Mirage и за тях няма да е проблем бързо да се научат да управляват новите изтребители.

Френския президент много активно работи за сплотяването на коалицията на желаещите, в която реално се включиха малко повече от 10 страни на НАТО, макар че 26 европейски държави подкрепиха идеята. А във формата Рамштайн бяха се включили 53 страни, в рамките на което се декларираха какви ли не коалиции – самолетни, хеликоптерни, танкови, артилерийски , за снаряди и т.н. и т.н.

Работното посещение в Испания от моя гледна точка не беше много резултатно. Испанците показаха на украинския президент няколко военни предприятия, обещаха да купят от САЩ някакво оръжие и да го предадат на Украйна, но конкретно нищо не бе казано. Макар че Зеленски очакваше, че Мадрид ще даде на Украйна ракети, ракети и още ракети, кралска Испания предпочете да подпише някакво споразумение в сферата на туризма. Сега Украйна точно не е за туризъм и за договори в областта на селското стопанство. Може би в мирно време подобни споразумения ще са важни, но по време на война Киев се нуждае от оръжие, военна техника и боеприпаси.

Днес Зеленски планира да се срешне тет-а-тет с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган и евентуално със специалния представител на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф. На аерограта го посрешнаха сътрудниците на турския дипломатически протокол и секретаря на Съвета за нционалната сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, за който се говореше, че заради скандала "Миндичгейт" се скрива в чужбина. Умеров беше командирован в Турция, за да подготови нов етап на украинско-руските преговори. За какво ще говорят Ердоган и Зеленски тет-а-тет можем само да гадаем, но позицията на Турция, която подкрепя Украйна е известна и силният човек в Анкара ще се постарае да реанимира двустранните преговори между Украйна и Русия. Киев предаде на турците своите предложения и турската страна по думите на външния министър Хакан Фидан "Турция работи за прекратяване на войната и скоро ще го видите. Мирът е неизбежен".

Зеленски даде да се разбере, че Украйна може да се съгласи с реалното положение на фронта днес и да признае, че тези украински територии за под временна руска окупация, без да ги признава юридически като руска територия. И един от въпросите, които могат да се обсъждат с руската страна – това е обмяна на военнопленните и украинците, които се намират в руските концлагери, включително и децата. Но политическите въпроси остават без отговор. И украинската, и руската страна не са си променили позициите. Говорителят на Путин, коментирайки последните събития, казва, че Русия ще продъжи, докато не си постигне целите на т. нар. специална военна операция. Тези цели са известни: денацификация на Украйна, демилитаризация на украинската армия и отказ от евроатлантичната интеграция на страната ни.

Много ме съмнява, че тези московски щения някога ще бъдат постигнати, защото, за да се реализират, Русия трябва изцяло да превземе Украйна и да окупира цялата ѝ територия, да свали украинското правителство и да разпусне украинския парламент.

Може ли това да стане?

Всичко е възможно в този свят, но украинците се оказаха непреодолимо препятствие за Москва. По думите на финландския президент Александър Стуб, "ако Сталин съумя да стигне до Берлин, то Путин не може да стигне дори и до Киев". От тях може да се разбере, че целите на руското СВО няма да бъдат достигнати никога.

Затова Москва прави всичко възможно да забави всякакви преговори с Киев и Путин да избягва преки срещи със Зеленски, правяйки всичко войната да продължи.

Б. ред. - Проф. Михаил Станчев е известен учен историк от Украйна. Автор на OFFNews. Той е етнически българин, роден в Казахстан по време на репресиите на Сталин срещу нашите сънародници в СССР. Основната част от научната дейност на проф. Станчев е свързана с град Харков. Там той продължава да преподава в Харковския университет. Във висшето училище дълги години Михаил Станчев ръководеше катедра „Нова история“. Автор е на голям брой книги и монографии, част от които са преведени и на български език. Сред тях са „Третата световна. Битката за Украйна“ (в съавторство в Юрий Фелщински), „Д-р Кръстю Раковски – държавник, политик, дипломат“ и други.