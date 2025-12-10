''Политико'': Подкрепата за Тръмп разделя европейската крайна десница

Откритата подкрепа на американския президент Доналд Тръмп за европейските националисти разкрива разрив между най-големите крайнодесни партии.

Докато крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) приветства подкрепата на Тръмп, разглеждайки я като начин за спечелване на вътрешна легитимност и прекратяване на политическото си остракиране, френският „Национален сбор“ запази дистанция, разглеждайки пряката американска подкрепа като потенциална пречка, пише "Политико".

Двете партии, които според прочуванията водят в двете най-големи икономики на ЕС, отдавна имат различия – не на последно място по отношение на някои от коментарите на германската партия, свързани с Втората световна война. Но различните им реакции към Тръмп произтичат не толкова от различни идеологии, колкото от различни вътрешнополитически сметки.

Лидерите на „Алтернатива за Германия“ приветстваха неотдавнашните атаки на администрацията на Тръмп срещу водещите политически лидери в Европа и одобрението на „патриотичните европейски партии“, които се стремят да се борят с така нареченото „цивилизационно заличаване“ на Европа.

„Това е пряко признание за нашата работа“, заяви евродепутатът от AfD Петър Бистрон в изявление, след като администрацията на Тръмп публикува своята Стратегия за национална сигурност – която отчасти звучи като манифест на крайнодясна европейска партия – предупреждавайки, че Европа може да бъде „неузнаваема“ след две десетилетия поради миграцията и загубата на национална идентичност, пише "Политико"

„Алтернатива за Германия винаги се е борила за суверенитет, реимиграция и мир – точно приоритетите, които Тръмп сега прилага“, добави Бистрон, който ще бъде сред група политици от партията си, пътуващи до Вашингтон тази седмица, за да се срещнат с републиканците от MAGA.

За разлика от тях, лидерите на Национален сбор във Франция първоначално запазиха мълчание. Председателят Жордан Бардела каза, че „няма нужда от голям брат като Тръмп, който да се грижи за съдбата на страната ми“.

„Аз съм французин, така че не съм доволен от васалитета“, каза Бардела.

Тиери Мариани, член на националния съвет на партията, обясни, че Тръмп едва ли изглежда като идеален съюзник.

„Тръмп се отнася с нас като с колония – с реториката си, която кой знае какъв проблем, но най-вече икономически и политически“, каза той пред "Политико". Националните лидери на партията, според Мариани, виждат „риска от това отношение от някой, който сега няма от какво да се страхува, тъй като не може да бъде преизбран и който винаги е прекомерен и понякога нелеп“.

Според изданието Тръмп е "американската мечта на AfD" - партията се надява да спечели подкрепата му срещу това, което AfD определят като политическо преследване и цензура у дома. Това политическо включване би позволило на AfD да бъде бъдещ приемлив коалиционен партньор в Германия. Членовете на администрацията на Тръмп очевидно симпатизират на този стремеж. По време на конференцията по сигурност в Мюнхен вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс призова водещите политици в Европа да премахнат „защитните стени“, които не позволяват на крайнодесните партии да участват в управлението.

Във Франция крайнодясната „Национален сбор“ на Марин льо Пен се дистанцира от „Алтернатива за Германия“ и Тръмп в опит да се представи като по-приемлива за масовите избиратели преди президентските избори през 2027 г., на които партията вярва, че има добри шансове да спечели, пише "Политико".

Като част от усилията за подобряване на имиджа си, Льо Пен настоя за изключването на „Алтернатива за Германия“ от групата „Идентичност и демокрация“ в Европейския парламент миналата година след поредица от скандали. В същото време лидерите на Национален сбор са изчислили, че Тръмп не може да им помогне у дома, защото е изключително непопулярен в национален мащаб. Дори поддръжниците на партията гледат негативно на американския президент.