Патриарх Кирил към Путин: На сегашните отношения между държава и църква всички предишни поколения биха завидели

Руският патриарх Кирил похвали руския президент Владимир Путин за "неговото активно участие" във формирането на взаимоотношенията между държава и църква, "на които вероятно всички предишни поколения биха завидели". Двамата се срещнаха в Кремъл на 20 ноември, където руският президент поздрави предстоятеля на Московската патриаршия за рождения му ден.

Сценарият напомня на Оруеловата "1984", където "войната е мир, свободата е робство, а невежеството - сила". Докато руският диктатор и патриархът си разменят похвали, руски атаки с дронове и ракети продължават да разрушават жилищни блокове в Тернопол, Харков и други украински градове.

"Сърдечно Ви благодаря, Владимир Владимирович, за тези добри думи и за поздравлението, а най-вече за това, че с Вашето активно участие като държавен глава се формира такъв стил и модел на взаимоотношения между Църквата и държавата, на които вероятно всички предишни поколения биха завидели. Защото в старите царски времена Църквата не беше свободна — управляваше я държавен чиновник. В съветско време знаем какво се случваше. И ето, за първи път в тази дълга история отношенията между Църква и държава се осъществяват така, че не възникват никакви конфликти, които биха могли да помрачат тези отношения. Освен това тези отношения реално служат за благото и процъфтяването на нашия народ и нашето обично Отечество", отвръща на поздравите на Путин руският патриарх.

Междувременно, още един свещеник, служил по-рано в Сибир, е обявен за "чуждестранен агент" в Русия - духовник от Естонската евангелско-лутеранска църква Павел Заякин. "За благото на руския народ" от началото на пълномащабната руска инвазия са преследвани десетки свещенослужители от руската църква за изразяване на антивоенна позиция чрез "забрана да служат", "лишаване от сан" или други санкции.

Месеци след началото на руската агресия срещу Украйна московският патриарх Кирил спусна заповед за задължително четене по време на богослужение на "молитва за св. Рус", известна като "молитва за победа". Именно отказът от четене на тази молитва беше повод за наказания от страна на висшата църковна власт към обикновени клирици на РПЦ в самата Русия и в епархии на Руската църква в чужбина.

През септември тази година организацията "Мир всем" за помощ на антивоенните свещеници беше призната за "нежелателна" на територията на РФ.