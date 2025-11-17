Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Новите цени на паркирането и разширяването на зоните в София породиха голям спор между софиянци.

Днес, понеделник, от 19 часа в студиото на OFFNews гостува общинският съветник Борис Бонев от Спаси София, който защитава тезата, че София има нужда от тези промени.

Владо Йончев пък ще излезе от обичайната си роля на водещ, защото е пристрастен - той е противник на разширяването на зелената зона и ще се опита да докаже, че промените са грешка.

Очакваме вашите въпроси в чат на предаването.

Кажете ни в анкетата ни дали подкрепяте или сте против новите правила за паркирането в столицата.