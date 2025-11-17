Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Владимир Йончев 17 ноември 2025 в 17:16 1932 0
Борис Бонев и Владимир Йончев в спор за паркирането в София

Новите цени на паркирането и разширяването на зоните в София породиха голям спор между софиянци.

Днес, понеделник, от 19 часа в студиото на OFFNews гостува общинският съветник Борис Бонев от Спаси София, който защитава тезата, че София има нужда от тези промени.

Владо Йончев пък ще излезе от обичайната си роля на водещ, защото е пристрастен - той е противник на разширяването на зелената зона и ще се опита да докаже, че промените са грешка.

Очакваме вашите въпроси в чат на предаването.

Кажете ни в анкетата ни дали подкрепяте или сте против новите правила за паркирането в столицата.

Анкета

Одобрявате ли въвеждането на нови зони с платено паркиране в София и увеличение на цените?

Да, това ще реши проблема с паркирането и с мръсния въздух.
Не, категорично против съм.
Одобрявам само повишението на цените, но без нови зони.
Одобрявам добавяне на нови платени зони, но без увеличение на цените.
Нямам мнение.
резултати
