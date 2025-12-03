Откога Румен Радев стана обикновен гражданин

От два дни президентът Румен Радев се е маскирал на обикновен гражданин.

Вчера беше ясно защо - иска да яхне многохилядния протест и понеже не върви да вдигне юмрук от телевизора, тъй като хората на площада ще го освиркат в голямата си част, обяви от екрана "Вярвам, че ще успеем, да живее България!".

Кои ние? И защо ние?

Не чух на протеста някой да вика президента да се присъединява към множеството и неговото недоволство от управляващите.

Странно изглеждаше и подчертаването от страна на държавния ни глава, че "твърденията, че е бунт само на младите - омаловажават процеса. На площада бяха хора от всички поколения".

То и на мен не ми харесва лозунга "Кой не скача, е дебел", ама...

Радев не беше и не можеше да бъде на гражданския протест в София на 1 декември, обяснимо е, че го е яд.

Днес обаче можеше някой от "Дондуков" 2 да дойде в парламента и да представи мотивите за предложения от Радев референдум за еврото пред депутатите. Отхвърлиха го, ама и да не бяха - хората вече разграбват първите комплекти евромонети, вчера пред БНБ имаше опашка за тях, от днес се продават и в пощите.

Междувременно президентът ни уведоми, че депутатите нямат политическа воля да чуят гласа на гражданите. Въпросът обаче е защо президентът - или някой от екипа му, няма желание да защити мотивите да се чуе гласа на гражданите. Като част от тях, както поне се опитва да ни се представи.

Иначе няма лошо да си тръгва пеша от "Дондуков" 2 за ръка със съпругата си Десислва Радева и да се ръкува със случайни граждани, които случайно са негови симпатизанти, както показаха снимки в някои сайтове и социални мрежи.

Ама не е оригинално.

Някои политици в миналото хванаха тендовагинит на китките от подобни изяви, а днес ги няма на политическата сцена.