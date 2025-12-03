Откога Румен Радев стана обикновен гражданин

Юлиана Ончева 03 декември 2025 в 17:18 5978 14
Румен Радев

Снимка БГНЕС/архив
Румен Радев

От два дни президентът Румен Радев се е маскирал на обикновен гражданин. 

Вчера беше ясно защо - иска да яхне многохилядния протест и понеже не върви да вдигне юмрук от телевизора, тъй като хората на площада ще го освиркат в голямата си част, обяви от екрана "Вярвам, че ще успеем, да живее България!". 

Кои ние? И защо ние?

Не чух на протеста някой да вика президента да се присъединява към множеството и неговото недоволство от управляващите. 

Странно изглеждаше и подчертаването от страна на държавния ни глава, че "твърденията, че е бунт само на младите - омаловажават процеса. На площада бяха хора от всички поколения".

То и на мен не ми харесва лозунга "Кой не скача, е дебел", ама...

Радев не беше и не можеше да бъде на гражданския протест в София на 1 декември, обяснимо е, че го е яд. 

Днес обаче можеше някой от "Дондуков" 2 да дойде в парламента и да представи мотивите за предложения от Радев референдум за еврото пред депутатите. Отхвърлиха го, ама и да не бяха - хората вече разграбват първите комплекти евромонети, вчера пред БНБ имаше опашка за тях, от днес се продават и в пощите. 

Междувременно президентът ни уведоми, че депутатите нямат политическа воля да чуят гласа на гражданите. Въпросът обаче е защо президентът - или някой от екипа му, няма желание да защити мотивите да се чуе гласа на гражданите. Като част от тях, както поне се опитва да ни се представи. 

Иначе няма лошо да си тръгва пеша от "Дондуков" 2 за ръка със съпругата си Десислва Радева и да се ръкува със случайни граждани, които случайно са негови симпатизанти, както показаха снимки в някои сайтове и социални мрежи. 

Ама не е оригинално. 

Някои политици в миналото хванаха тендовагинит на китките от подобни изяви, а днес ги няма на политическата сцена. 

Виж още за:

    Юлиана Ончева

    Юлиана Ончева е журналист в OFFNews от 2014 г. (Около) 25 години по-рано работи във в. "Демокрация". На читателите - извинявайте за премълчаното през всичките години. 

    Коментари
    2970

    14

    Джендо Джедев

    04.12 2025 в 07:46

    -0
    +0
    Хахахаха, сребърцето пак пуска герберастките опорки, че нормалните хора сме били избрали чорапа... Избра го банкянският ти Батюшка като на два пъти лансира абсолютно неизбираеми кандидати, батенце! Останалото го свършиха овцете като теб.

    1505

    13

    СребъренЛок

    04.12 2025 в 07:02

    -2
    +0
    Великото Лицемерие. Ох, кой ми настъпи опашката. Вие го избрахте, той ви избра, вие го подкрепяхте, той ви подкрепи. Да, голяма част от сектата ще бъде с вас дори и сега. Ще обяснявате с червени от гняв физиономии за Прасета, Тикви. Ама забравихте, че вие настъпвахте опашките, вие избрахте тоя главен прокурор, вие направихте тъпите промени на Конституцията, вас ви хванаха какви мислите да ги правите за да вземете властта, вие вкарахте Величие, вие сте в основата на всички корупционни скандали в последните години, вие бяхте с Прасета и Тикви, които сега ненавиждате, с Миризливия Зелен Чорап, който също се правите, че мразите, с Руските Възрожденци, които уж не понасяте ама гласувате с тях, с оня гелосан дето ви изкара записите, дето наистина ненавиждате, с Черепа, с Бобокови, Маджо дето ви финансират, а вие срамежливо слизате от задните им врати.
    И ние да кажем, я, колко сте готини, почтени и девствени като новия сняг. Хахаха. не сте нови, вмирисани сте като всички.

    2973

    12

    Johnny B Goode

    04.12 2025 в 03:27

    -0
    +2
    Тоя руски цървул не разбра ли вече, че и неговото време е минало?
    Има там 4-5% БСП електорат за който да се бори, плюс някоя бясна кучка работеща из форумите за копейки.

    2970

    11

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 21:50

    -0
    +6
    Niko Kolev,

    Нали ще го осворкат, а може и да дотича някой с катран и перушина...

    3980

    10

    Niko Kolev

    03.12 2025 в 21:45

    -0
    +11
    Гражданина Радев можеше да "яхне протеста", или да го "оглави".
    Обаче, шокиращо, не излезе на площада.

    2970

    9

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 21:43

    -0
    +8
    Кученце,

    Сглобката беше единственият начин да се ограничи тоя тъпунгер тогава. И да се спрат безобразията на твоята рашистка подлога. Други тъпи въпросчета да имаш? :D

    2970

    7

    Джендо Джедев

    03.12 2025 в 21:24

    -0
    +6
    Кученце,

    Добре, че е твоята руска подлога, че да ни каже, че Боко е лош. Ние без него и без теб нямаше да можем да се сетим. Пффффхахахахахаха! :D Бягай да пишкаш по уличните стълбове, не се пречкай тук, че предизвикваш само смях.

    4000

    6

    Плохая Собака

    03.12 2025 в 20:59

    -5
    +0

    Радев от години говори тези неща, заради които протестирахте.

    А и това му е работа, след като няма реална власт- да казва истината

    4040

    5

    p.s.

    03.12 2025 в 18:28

    -5
    +14
    Радев да си ходи в Ruzzkii свят.
     
