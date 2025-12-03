Откога Румен Радев стана обикновен гражданин

От два дни президентът Румен Радев се е маскирал на обикновен гражданин.
Вчера беше ясно защо - иска да яхне многохилядния протест и понеже не върви да вдигне юмрук от телевизора, тъй като хората на площада ще го освиркат в голямата си част, обяви от екрана "Вярвам, че ще успеем, да живее България!".
Кои ние? И защо ние?
Не чух на протеста някой да вика президента да се присъединява към множеството и неговото недоволство от управляващите.
Странно изглеждаше и подчертаването от страна на държавния ни глава, че "твърденията, че е бунт само на младите - омаловажават процеса. На площада бяха хора от всички поколения".
То и на мен не ми харесва лозунга "Кой не скача, е дебел", ама...
Радев не беше и не можеше да бъде на гражданския протест в София на 1 декември, обяснимо е, че го е яд.
Днес обаче можеше някой от "Дондуков" 2 да дойде в парламента и да представи мотивите за предложения от Радев референдум за еврото пред депутатите. Отхвърлиха го, ама и да не бяха - хората вече разграбват първите комплекти евромонети, вчера пред БНБ имаше опашка за тях, от днес се продават и в пощите.
Междувременно президентът ни уведоми, че депутатите нямат политическа воля да чуят гласа на гражданите. Въпросът обаче е защо президентът - или някой от екипа му, няма желание да защити мотивите да се чуе гласа на гражданите. Като част от тях, както поне се опитва да ни се представи.
Иначе няма лошо да си тръгва пеша от "Дондуков" 2 за ръка със съпругата си Десислва Радева и да се ръкува със случайни граждани, които случайно са негови симпатизанти, както показаха снимки в някои сайтове и социални мрежи.
Ама не е оригинално.
Някои политици в миналото хванаха тендовагинит на китките от подобни изяви, а днес ги няма на политическата сцена.
Юлиана Ончева
Юлиана Ончева е журналист в OFFNews от 2014 г. (Около) 25 години по-рано работи във в. "Демокрация". На читателите - извинявайте за премълчаното през всичките години.
2970
14
04.12 2025 в 07:46
1505
13
04.12 2025 в 07:02
И ние да кажем, я, колко сте готини, почтени и девствени като новия сняг. Хахаха. не сте нови, вмирисани сте като всички.
2973
12
04.12 2025 в 03:27
Има там 4-5% БСП електорат за който да се бори, плюс някоя бясна кучка работеща из форумите за копейки.
2970
11
03.12 2025 в 21:50
Нали ще го осворкат, а може и да дотича някой с катран и перушина...
3980
10
03.12 2025 в 21:45
Обаче, шокиращо, не излезе на площада.
2970
9
03.12 2025 в 21:43
Сглобката беше единственият начин да се ограничи тоя тъпунгер тогава. И да се спрат безобразията на твоята рашистка подлога. Други тъпи въпросчета да имаш? :D
4000
8
03.12 2025 в 21:30
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
2970
7
03.12 2025 в 21:24
Добре, че е твоята руска подлога, че да ни каже, че Боко е лош. Ние без него и без теб нямаше да можем да се сетим. Пффффхахахахахаха! :D Бягай да пишкаш по уличните стълбове, не се пречкай тук, че предизвикваш само смях.
4000
6
03.12 2025 в 20:59
Радев от години говори тези неща, заради които протестирахте.
А и това му е работа, след като няма реална власт- да казва истината
4040
5
03.12 2025 в 18:28
