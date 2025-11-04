В лагерите на смъртта човек осъзнава колко крехка е цивилизационната ни обвивка - и колко лесно може да се пропука на най-неочакваното място.
Посетихме лагера Аушвиц. С нас беше възрастна жена, оцеляла от Холокоста. На две години и половина е излизала през дупка в стената на гетото, за да търси храна за братчетата си. Била е руса - и това я е правело „по-незабележима“.
Повечето деца, пристигнали в лагерите, обаче са били изпращани направо в газовите камери. А после - в пещите. И днес там още могат да се видят малките обувчици, тоновете коса и безмълвните следи от едно чудовищно минало.
Не е достатъчно само да помним какво се е случило, за да не се повтори. Трябва да разберем как се е стигнало дотам.
Как един обикновен градинар, учител или пекар се превръща в палач? Как цял континент потъва в мрак, а милиони биват избити от хора, които до вчера са изглеждали „нормални“?
Не започва с газовите камери. Първата стъпка не е крематориумът. Първо идва езикът на омразата. После - дехуманизацията. И след това - всичко останало.
Който вярва, че това не може да се случи отново, е арогантен глупак. Антисемитизмът е все още жив. Толкова жив, колкото не искаме да признаем.
Образованието и знанието са единствената ни защита. Затова: Да бдим. Първо върху себе си.
