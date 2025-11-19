Обратът ще дойде с удари по Москва. Докато там не усетят войната, нищо няма да се промени

Москва не е усетила тази война. Тези, които живеят в Русия или са живели в СССР, знаят, че тази страна, колкото и огромна да е, всъщност е страна на един град. И докато Москва не усети войната, нищо няма да се промени, заяви по латвийската обществена телевизия американският историк от руски произход Юрий Фелщински. Той беше в Латвия за представянето на новата си книга, която разглежда пътищата за завземане на властта в Русия от спецслужбите след революцията от 1917 г.

— Още през 90-те години писахте, че Русия се трансформира от държава на Червения терор в мафиотска държава. Как бихте охарактеризирали сегашния режим на Путин? Русия мафиотска държава ли е вече или все още е в процес да стане такава?

— Когато Путин дойде на власт и стана президент, никой не знаеше добре кой е той. Всички, разбира се, знаеха, че е бил директор на ФСБ - Федералната служба за сигурност, преди да стане премиер, а след това президент. Но не толкова много хора разбираха, че той стана президент в интерес на ФСБ и всъщност с нейна помощ.

Важно е да се разбере, че Путин на власт в Русия не е същото като Кадиров в Чечня или Лукашенко в Беларус. Путин е на власт като представител на ФСБ. Ето защо имаме толкова проблеми с Русия. И именно затова смятам, че отстраняването на Путин от сцената няма да реши проблема.

През 2000 г. Федералната служба за сигурност завзе властта в Русия като институция. Днес ФСБ контролира всички ресурси на Русия. Затова имат достатъчно пари, за да водят война в Украйна. Това е война не само на Путин, а на цялата ФСБ.

— Как бихте описали структурата на ФСБ днес? Опитва ли се тя да се превърне в хунтоподобна власт или все още действа тайно, зад кулисите?

— Това е своеобразна хунта, защото традиционната хунта са военни, които завземат властта, невинаги по законен път. В Русия това са предимно бивши служители на КГБ. Те планират да запазят властта си дълго. Те ще ви кажат, че Путин планира да живее поне до 150 години.

Те няма да предадат властта, защото вече са взели под контрол цялата страна. От тяхна гледна точка всичко е наред. Те продължават тази война, която се е превърнала в постоянна. Така могат да воюват вечно. Имат достатъчно пари, достатъчно оръжие, достатъчно човешки ресурси. Разполагат и с ядрено оръжие, затова знаят, че никой не планира да ги нападне. Единствената сила, която може да ги унищожи, е украинската армия.

Но, както знаем, за това Украйна се нуждае от подкрепата на Европа. В идеалния случай — от подкрепата на САЩ. Но благодарение на Доналд Тръмп, поне в близко бъдеще тази подкрепа е изгубена. И ако на фронта не се случи нещо драматично, нищо няма да се промени. Според мен единственото драматично събитие биха били удари по Москва. Това е единствената възможност наистина да се промени отношението в Русия към Путин. Но Москва не е усетила тази война. Тези, които живеят в Русия или са живели в СССР, знаят, че тази страна, колкото и огромна да е, всъщност е страна на един град. И докато Москва не усети войната, нищо няма да се промени.

— Казахте, че само украинската армия може да промени властта в Русия. Как гледате на надеждите на Запада, че може би самото руско общество, поне мълчащата му в момента част, може да се надигне?

— А има ли такава възможност? Виждате ли, СССР при Сталин напълно затвори границите. Той използваше терор, за да контролира населението. Путин използва съвсем различна стратегия. Той остави границите отворени, в Русия няма смъртно наказание. По същество Путин позволява на всички, които не харесват режима, да емигрират. И затова не виждате недоволство в Русия. Защото тези, които не харесват режима, които са против войната — вече не са там.