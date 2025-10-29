Ние Тръмп вече сме го живели: Писмото на проф. Дайнов до американски интелектуалци

Ексклузивно Седемте крепости на Украйна. Фронтова линия с Камен Невенкин 29.10.2025

Евгений Дайнов 29 октомври 2025 в 16:09 3888 8
Евгений Дайнов

Снимка Сергей Антонов, OFFNews
Проф. Евгений Дайнов

През февруари политологът проф. Евгений Дайнов пише писмо до американски интелектуалци. Поводът е новият мандат на президента Доналд Тръмп и неговите първи действия, които смутиха американците и света. Професорът разказва какво е да живееш в диктатура, защото смята, че нашият опит би ги въоръжил с полезно знание за случващото се. Вероятно същото са направили и други негови колеги от Централна и Източна Европа.

Публикуваме без редакторска намеса обръщението му.

Казвам се Евгений Дайнов, професор по политология в Нов български университет. Преди време прекарах десетилетие, силно ангажиран с работата на Политическата академия за Централна и Източна Европа. Финансирана от Националния демократически институт (NDI), Международния републикански институт (IRI) и Британската консервативна партия, академията обучаваше изгряващи политици демократи. Доста от тях все още са тук и работят упорито на страната на демокрацията.

Без навременна и целенасочена американска подкрепа, нямаше да успеем да стигнем до бреговете на демокрацията. Дължим Ви много.

Опитвам да върна част от този дълг, споделяйки с Вас приложения (по-долу) документ.

Американците нямат опит със, нито спомен от авторитарно управление. Централна и Източна Европа имат и опита, и спомена на няколко поколения назад. Знаем това, което американците ще научат. Сега е моментът да споделим това знание.

Надявам се да е полезно. Но няма да има никаква полза, ако адресатите нямат онази съществена добродетел, на която се крепи всичко останало: решителна, непоколебима смелост.

Искрени поздрави,

Проф. Евгений Дайнов

14 категорични императива за диктаторите

Каквото и да прави Доналд Тръмп, погледнете тези Императиви. Всичко е казано тук. Не се заблуждавайте: нормалността, засега, е изчезнала.

1. Зад тези Императиви се крие една дума: "безмилостен".

2. Диктаторът ще говори немислимото и ще прави невъобразимото. Казаното и направеното безмилостно ще ескалират; никога няма да има "прекъсване за глътка въздух", защото това би позволило хората да се ориентират и евентуално да се организират за съпротива.

3. Първоначалното неверие в мащаба на случващото се, комбинирано с надеждата, че Диктаторът ще се вразуми, води към бързо поражение на демокрацията: докато хората разберат, че Диктаторът няма да се вразуми, е твърди късно да се организират ефективно.

4. Ескалацията е фундаментален принцип на диктатурата. Целта ѝ е да създаде постоянно извънредно положение, в което народното недоволство иска силови мерки, за да се овладее извънредната ситуация.

5. Диктаторът никога не преговаря в търсене на компромис. Играе игрички с нулев резултат и създава конфликти навсякъде, където е възможно, вярвайки, че раздорите показват мачизъм, а мирът е за страхливците.

6. Когато Диктаторът обещае да направи нещо за обикновените хора, винаги лъже. Когато обещаните на народа ползи не се материализират, Диктаторът не се тревожи: ще обвини за това враждебните чужди сили, а във вътрешнополитически план - враговете на народа.

7. Когато Диктаторът обещае да заграби още и още власт, за да прави гадни неща на други хора - винаги казва истината. Повярвайте на тези заплахи; не вярвайте на доброжелателните му обещания.

8. След като той концентрира властта и натъпче правителствените институции със свои слуги, Диктаторът бързо и с демонстративна бруталност унищожава съдебната система, независимите медии и неправителствените организации.

9. Диктаторът ще преследва свои врагове и опоненти, както и приятели и поддръжници. Приятелите и поддръжниците трябва да бъдат наказани превантивно, защото биха повярвали, че Диктаторът има кауза - и в някакъв бъдещ момент биха започнали да го хулят, че не ѝ служи.

10. Диктаторът не обединява; той разделя. Целта е да мобилизира агресивно малцинство, да го окуражи да отключи насилието и така мнозинството да го приеме поради страх. Насилието на малцинството и страхът на мнозинството са двата стълба, на които Диктаторът се крепи.

11. Диктаторът безмилостно ще налага режим на двуличие и двусмислие. Целта е да заличи самата идея, че съществуват истина и факти. В крайна сметка става така, че истината е това, което Диктаторът казва.

12. Истината ще е различна всеки ден. Целта е всичко да бъдат объркани и да мълчат.

13. Диктаторът ще упражнява произволни репресии. Без правила и без предвидимост. Това се прави с намерение всеки да знае, че какво и да прави или не прави, може да е следващият. Крайната цел е да изчезне самата идея за предвидимост и сигурност: да се насади убеждението, че всичко зависи от прищевките на Диктатора.

14. Диктаторът може да бъде спрян само от во-висша сила. Преди да се появи такава, трябва да започне съпротива от ден първи и да конфронтира всички негови действия. Колкото по-рано започне съпротивата, толкова по-близко ще е моментът, когато ще се появи по-висшата сила.

    42

    8

    Октим

    29.10 2025 в 17:51

    -0
    +0
    Безпощадно точно и вярно!!! Само където не съм сигурен дали щатските интелектуалци, от които повечето са натъпкани с дрога до козирката ще разберат написаното и вникнат в същността? Трябва човек да е живял в диктатура за да загрее за какво става дума, но най-лошото е, че четейки някои коментари по-надолу на живелите в тиранията тя им харесва и си я искат завинаги, тъй като освен да са роби друг начин на съществуване не могат да си представят ...

    1005

    7

    Шпагата

    29.10 2025 в 17:04

    -0
    +6
    Legendo...Чудя се коя ли риза би ти отивала най много?...Ако не е на райета , може би по ще ти прилича да е усмирителна..

    2970

    6

    Джендо Джедев

    29.10 2025 в 17:02

    -0
    +5
    Червивия,

    "Вън долна старческа сган !!!!"

    По твоята "логика" Краснов е направо за екарисажа, ве, мой!

    2970

    5

    Джендо Джедев

    29.10 2025 в 17:01

    -0
    +6
    Пфффффхахахахаха, легендарната зелка почна с уатабаутизмите... Хахахаха! Класическа ватническа тактика! Зелка, в нормалните страни президентите НЕ вкарват хора по затворите. За разлика от кочините като твоята Рашка и това, в което Краснов се опитва да превърне Америка.

    Демократите пробвали да убият Краснов... Хахахахахахахаха!

    500

    4

    Незначителен червей

    29.10 2025 в 16:57

    -8
    +0
    А бе Гената се подписал професор. А пък писмото до американски интелектуалци. Тоз професор признават ли му титлата в Америка или тя е само за Тръщеник. Изобщо ,докога на тези мухлясали капацитети ,учили по времето на комунизма ще им се дава трибуна.???? Стига безмозъчни коришки. Вън долна старческа сган !!!! Младите. Младите ,те да са живи

    3148

    3

    user4eto

    29.10 2025 в 16:57

    -0
    +7
    Шопара в момента работи по тези точки доста сполучливо. Съдейки по някои коментари, любители на диктатурата има доста.

    2800

    2

    LegendOfZelda

    29.10 2025 в 16:36

    -18
    +1
    Дайнов, слюнка лицемерна, къде беше това писмо когато Макрон канселира изборите в Румъния и закопча победителя?
    Къде беше когато Макрон забрани на Ле Пен да участва в изборите поради счетоводна грешка?
    Къде беше когато Макрон прати Саркози в затвора заради счетоводна грешка?
    Къде беше когато Демократите направиха и невъзможното да заключат Тръмп и да го убият като не успяха?
    Дайнов, това не беше диктатура сигурно? Бяха нормални съдебни решения на независимия румънски и френски съд?
    Дайнов, ти представляваш най-долното, гнусното, грозното и най-недостойното на което е спосбен човешкият вид. Малко, много малко имдивиди са по-противни и по нелицеприятни от теб (Божанков, за теб говоря)

    5005

    1

    Райчо

    29.10 2025 в 16:22

    -0
    +8
    Добре написано, като за ученици и прохождащи любители на демокрацията!
     
