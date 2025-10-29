Ние Тръмп вече сме го живели: Писмото на проф. Дайнов до американски интелектуалци

През февруари политологът проф. Евгений Дайнов пише писмо до американски интелектуалци. Поводът е новият мандат на президента Доналд Тръмп и неговите първи действия, които смутиха американците и света. Професорът разказва какво е да живееш в диктатура, защото смята, че нашият опит би ги въоръжил с полезно знание за случващото се. Вероятно същото са направили и други негови колеги от Централна и Източна Европа.

Публикуваме без редакторска намеса обръщението му.

Казвам се Евгений Дайнов, професор по политология в Нов български университет. Преди време прекарах десетилетие, силно ангажиран с работата на Политическата академия за Централна и Източна Европа. Финансирана от Националния демократически институт (NDI), Международния републикански институт (IRI) и Британската консервативна партия, академията обучаваше изгряващи политици демократи. Доста от тях все още са тук и работят упорито на страната на демокрацията.

Без навременна и целенасочена американска подкрепа, нямаше да успеем да стигнем до бреговете на демокрацията. Дължим Ви много.

Опитвам да върна част от този дълг, споделяйки с Вас приложения (по-долу) документ.

Американците нямат опит със, нито спомен от авторитарно управление. Централна и Източна Европа имат и опита, и спомена на няколко поколения назад. Знаем това, което американците ще научат. Сега е моментът да споделим това знание.

Надявам се да е полезно. Но няма да има никаква полза, ако адресатите нямат онази съществена добродетел, на която се крепи всичко останало: решителна, непоколебима смелост.

Искрени поздрави,

Проф. Евгений Дайнов

14 категорични императива за диктаторите

Каквото и да прави Доналд Тръмп, погледнете тези Императиви. Всичко е казано тук. Не се заблуждавайте: нормалността, засега, е изчезнала.

1. Зад тези Императиви се крие една дума: "безмилостен".

2. Диктаторът ще говори немислимото и ще прави невъобразимото. Казаното и направеното безмилостно ще ескалират; никога няма да има "прекъсване за глътка въздух", защото това би позволило хората да се ориентират и евентуално да се организират за съпротива.

3. Първоначалното неверие в мащаба на случващото се, комбинирано с надеждата, че Диктаторът ще се вразуми, води към бързо поражение на демокрацията: докато хората разберат, че Диктаторът няма да се вразуми, е твърди късно да се организират ефективно.

4. Ескалацията е фундаментален принцип на диктатурата. Целта ѝ е да създаде постоянно извънредно положение, в което народното недоволство иска силови мерки, за да се овладее извънредната ситуация.

5. Диктаторът никога не преговаря в търсене на компромис. Играе игрички с нулев резултат и създава конфликти навсякъде, където е възможно, вярвайки, че раздорите показват мачизъм, а мирът е за страхливците.

6. Когато Диктаторът обещае да направи нещо за обикновените хора, винаги лъже. Когато обещаните на народа ползи не се материализират, Диктаторът не се тревожи: ще обвини за това враждебните чужди сили, а във вътрешнополитически план - враговете на народа.

7. Когато Диктаторът обещае да заграби още и още власт, за да прави гадни неща на други хора - винаги казва истината. Повярвайте на тези заплахи; не вярвайте на доброжелателните му обещания.

8. След като той концентрира властта и натъпче правителствените институции със свои слуги, Диктаторът бързо и с демонстративна бруталност унищожава съдебната система, независимите медии и неправителствените организации.

9. Диктаторът ще преследва свои врагове и опоненти, както и приятели и поддръжници. Приятелите и поддръжниците трябва да бъдат наказани превантивно, защото биха повярвали, че Диктаторът има кауза - и в някакъв бъдещ момент биха започнали да го хулят, че не ѝ служи.

10. Диктаторът не обединява; той разделя. Целта е да мобилизира агресивно малцинство, да го окуражи да отключи насилието и така мнозинството да го приеме поради страх. Насилието на малцинството и страхът на мнозинството са двата стълба, на които Диктаторът се крепи.



11. Диктаторът безмилостно ще налага режим на двуличие и двусмислие. Целта е да заличи самата идея, че съществуват истина и факти. В крайна сметка става така, че истината е това, което Диктаторът казва.

12. Истината ще е различна всеки ден. Целта е всичко да бъдат объркани и да мълчат.

13. Диктаторът ще упражнява произволни репресии. Без правила и без предвидимост. Това се прави с намерение всеки да знае, че какво и да прави или не прави, може да е следващият. Крайната цел е да изчезне самата идея за предвидимост и сигурност: да се насади убеждението, че всичко зависи от прищевките на Диктатора.

14. Диктаторът може да бъде спрян само от во-висша сила. Преди да се появи такава, трябва да започне съпротива от ден първи и да конфронтира всички негови действия. Колкото по-рано започне съпротивата, толкова по-близко ще е моментът, когато ще се появи по-висшата сила.