Неразказаната мръсна история на Варна, която доведе до ареста на кмета Благомир Коцев (видео)

Гледана от София, Варна изглежда като отделна губерния, която ние, софиянци, не винаги разбираме. И много често, не само ние в OFFNews, но и другите ни колеги, се ориентират за контекста на ставащото във Варна от дългогодишния кореспондент на "Дневник" Спас Спасов, който е главен редактор на мрежата "За истината", която включва кореспонденти от 8 града в цяла България.

Варна влезе във фокуса на вниманието на цяла България с ареста на кмета на морската столица Благомир Коцев. Със Спас Спасов си говорим за това какъв е контекстът на този арест.

Варна като опитно поле

Варна е град, в който се експериментира. И след като нещата са тествани във Варна, след това се случват на други места, разказва Спас Спасов.

Варна е дала "светли" имена на българската политика - Жорж Ганчев, Никола Филчев, Волен Сидеров започна политическия си път като депутат от Варна, Симеон Сакскубургготски най-напред тества чара си във Варна. Да не забравяме Веселин Марешки, преди да стигнем до Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов. Вижте каква поредица от личности, които са спъвали България по пътя ѝ към евроинтеграцията и в опитите ѝ за откъсване от руската орбита.

От Варна тръгна и разпадът на СДС през 1997 г. Това, което се случи тук, се случи после и в национален мащаб, но беше експериментирано, тествано във Варна.

За Варна беше болезнено да види как Бургас я изпреварва. И макар че в миналото Бургас нямаше нито големината на Варна, нито академичния, нито културния живот, той успя да си намери стопанин, който освен че разполагаше с ГЕРБ зад гърба си, милееше за града си. Когато отивахме в Бургас усещахме, че градът има стопанин. Нещо, което Варна нямаше.

Икономиката на Варна събуждаше много апетити. И при липсата на стопанин всеки влизаше и плячкосваше. Така Варна стигна до там да бъде сочена като един изключително корумпиран град, в който нищо не става, без да си платиш. Един град, в който, ако искаш да работиш, трябва да удариш едно темане на хората, от които зависи това дали някой изобщо ще може да прави бизнес във Варна.

Как бяха избирани кметовете

Кирил Йорданов най-напред беше депутат от БСП, после кмет от БСП, след това "независим", подкрепен от кого ли не. Беше избиран с 20-25% от гласовете на хората. От тези 20% огромна част бяха гласовете от трите ромски гета в града.

В последния си мандат Кирил Йорданов беше подкрепен от ГЕРБ. Изненадващо Бойко Борисов дойде и обяви, че Кирил Йорданов му е много добър приятел и затова ГЕРБ ще го подкрепи. Това стана през 2011 г., явно Борисов още нямаше човек във Варна, на когото може да разчита.

Това, което се случи по-късно, показва ноу-хауто на ГЕРБ, което, подсилено с енергията на Делян Пеевски, вече се случва в цялата страна.

Общинският съвет във Варна по това време се управляваше от Борислав Гуцанов, който сега е социален министър, а тогава беше председател на Общинския съвет във Варна. Тогава Цветан Цветанов започна операция с гръмкото име "Медузите" и задържа Гуцанов и близкия му приятел по това време с красноречивия прякор Дънката, който е известен варненски предприемач, истинското му име е Даниел Славов. И Гуцанов, и Славов бяха вкарани в ареста, където прекараха дълго време - до момента, в който ГЕРБ установи властта си в Общинския съвет във Варна. След това Гуцанов и Славов осъдиха България в Страсбург по няколко пъти, но това нито на Цветанов, нито на ГЕРБ им накриви шапката, защото държавният бюджет плаща тези разходи.

След това беше арестуван и Янко Станев - един от лидерите на СДС, който имаше голямо влияние в ромските гета във Варна. Той беше държан в ареста, докато бъде убеден, че е добре да упражнява влиянието си в ромските гета във Варна в полза на ГЕРБ.

Тогава дойде годината 2013, когато във Варна избухнаха едни протести, при вече превзет Общински съвет и вече правилно ориентирани ромски гета. Няма да се уморя да твърдя, че това бяха едни абсолютно оркестрирани протести, казва Спас Спасов. (б.р. през 2013 г. имаше две големи серии протести. Тук става въпрос за Февруарските протести, които започнаха с недоволство от цените на тока и бяха най-вече във Варна, за разлика от Юнските протести, които бяха по-силни в София и бяха срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.) Искрата беше запалена със сметките за ток, но всичко останало се случи по сценарий, който беше ръководен от МВР.

Вследствие на тези протести Кирил Йорданов подаде оставка, за да може на негово място да бъде монтиран Иван Портних.

Тайна е дали Портних още е руски гражданин

Бащата на Иван Портних е руснак и до 2011 г. бъдещият кмет на Варна е бил руски гражданин. Тогава се наложи да смени гражданството си с българско, за да може да стане депутат в парламента. Дълго време се мъчех да получа информация от МВР кога точно той се е отказал и дали изобщо се е отказал от руското си гражданство. Оказа се, че е придобил българско гражданство по една изключително бърза писта. И до този момент МВР отказва да предостави информация за гражданството на Портних. И до този момент ние не знаем дали той е само български гражданин, има ли руско гражданство, отказал ли се е от него, кога е станало това. Но можете да потърсите снимки на Портних с Митрофанова, те са многобройни.

Както и Делян Пеевски, Портних е успял млад човек - на 23 г. става директор на "Гранд хотел Варна" - най-престижният хотел в града, който само по себе си е държава в държавата.

Как се появи Благо Коцев?

При управлението на Портних Варна западаше все повече и повече. Котвите, които теглеха града към дъното, вече започнаха да влачат към дъното и бизнеса. И бизнесът видя шанс да излезе от мъртвата хватка като бъде сменено управлението на града. Негласно структурата "Алтернатива на гражданите" подкрепи Благо Коцев за кмет. Да не говорим, че като кандидат за кмет Благомир Коцев превъзхождаше в голяма степен Иван Портних.

Войната на общинския съвет с кмета

Изборите във Варна много добре показват разликата между мажоритарни и пропорционални избори. От едната страна е Благо Коцев с неговия светъл бизнес, образование, публично поведение. От другата страна е Общинския съвет на Варна, където има хора, които публично са си признавали, че са наркопласьори, хора, които се снимат с георгиевски лентички на ревера си, съратници на Веселин Марешки, близки приятели на хора, които са публикували порно клипове, в които са участвали.

Когато загуби изборите Иван Портних обяви, а после го повтори няколко пъти: Бизнесът си купи кмет. Всъщност е точно обратното. Бизнесът управлявала заедно с неговата партия ГЕРБ - против кмета.

От първия ден, в който влезе в кабинета си, Благомир Коцев работи във враждебна, едва ли не във военна обстановка с Общинския съвет. Първият сблъсък беше с "Алтернативата на гражданите", когато трябваше да бъде избран председател на Общинския съвет. Като спечелила изборите ПП-ДБ имаше претенциите да има председател на Общинския съвет. Но цялата тази групичка - на бизнес структурите, на ГЕРБ и всички останали, казаха "не" и след две инфарктни заседания в един и същи ден, беше избран Христо Димитров от "Алтернативата на гражданите".

От този момент нататък започна едно непрекъснато блокиране на работата на администрацията на Благомир Коцев. Беше му отнета възможността да прави бюджетни размествания. Беше му отнета възможността да отрганизира групи за бързи ремонти, от които Варна се нуждаееше, защото след милиони и милиони изхарчени за градска среда Портних остави след себе си град, който има нужда от спешни ремонти и ремонти на ремонтите, които неговата администрация правеше.

Накрая започнаха едни разправии около бюджета на Варна. Тогава Благомир Коцев беше задържан и на следващия ден Общинския съвет прие бюджета.

Бизнесът назад към партията-майка

Малко преди парламентарните избори през лятото на миналата година, "Алтернатива на гражданите" внезапно излезе с едно бомбастично изявление, че оттегля подкрепата си от Благомир Коцев. Това е станало след едни сбирки на големи бизнесмени от структурата на "Алтернативата на гражданите" на които е казано: Явно ГЕРБ ще се върнат на власт. Хубаво е ние да не се правим на неутрални или подкрепящи Коцев, защото ГЕРБ ще спре паричния поток към Варна.

Цялото интерво вижте във видеото. То е дълго над час и двадесет минути и е изпълнено с хиляди случки, подробности и премълчавани истини, които политиците предпочитат да забравят, но Спас Спасов помни.

